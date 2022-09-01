الاقتصاد الفلسطيني والأردني يتفقان على التعاون الفني لإنشاء صوامع

اتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ونظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، على التعاون الفني المشترك لإنشاء الصوامع في فلسطين.

ورحب الوزير الأردني خلال اللقاء المشترك الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 110 بالمبادرة، وعبر عن استعداد المملكة لتقديم الخبرات في هذا المجال، واتفقا على إرسال وفد فلسطيني فني للاطلاع على الخبرة الأردنية في إنشاء الصوامع.

وبين العسيلي أهمية قرار الحكومة الفلسطينية بإنشاء صوامع للقمح حفاظاً على استقرار الأمن الغذائي في الأسواق الفلسطينية خاصة بعد تداعيات الجائحة الصحية نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية الراهنة وما نتج عنها من اضطرابات في سلسلة الإمداد العالمية وعدم استقرار الأسعار.

وبحث الجانبان العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وعبرا عن سعادتهما بنجاح المبادرة التجريبية للشحن عبر الكونتينر الأخيرة سعة 40 قدما للمرة الاولى في فلسطين عبر ميناء العقبة وذلك تمهيدا لفتح خط جديد للتجارة مع الدول العربية.

وأكدا سعيهما الدائم من خلال تطوير الإجراءات وتحسين السياسات المتبادلة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.