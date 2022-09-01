بث مباشر..مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اليوم مباشرة الأن يلاشوت- بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي يلا لايف، في محاولة جديدة لاثبات قوة التعزيزات التى ابرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية، يلتقي فريق مانشستر يونايتد غريمة في الدوري الانجليزي ولحساب الجولة الخامسة من منافسات البطولة ليستر سيتي، في مباراة سيحاول فيها مانشستر يونايتد تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة طريق الانتصارات التي حققها مع بداية الدوري الانجليزي الذي يشهد في بدايته هبوط للعديد من الفرق العملاقة، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات التي صدرت عن مدربي الفريقين وكذلك الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي مساء اليوم الخميس بث مباشر يلا شوت، وكذلك المواقع المتاحة لعرض مباراة مانشستر يونايتد مساء اليوم، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة والقدس، التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، على استاد ليستر سيتي ملعب كينج باور.

مباراة مانشستر يونايتد اليوم مباشرة

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع البرازيلي أنتوني، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.



وأشار النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي إلى إتمام إجراءات انتقال أنتوني، الذي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2027.



ويشمل الاتفاق أيضا إمكانية التمديد لموسم إضافي حتى عام 2028.

وانتقل أنتوني إلى صفوف المانيو بعد مسيرة لامعة، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 27 في 134 مباراة بقميص ناديي ساو باولو وأياكس أمستردام.



كما سجل هدفين وصنع مثلهما في 9 مباريات بقميص منتخب البرازيل.



وبات أنتوني الصفقة الخامسة لمانشستر يونايتد هذا الصيف بعد كل من كاسيميرو، كريستيان إريكسن، تيريل مالاسيا وليساندرو مارتينيز

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ومن المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة والقدس، التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، على استاد ليستر سيتي ملعب كينج باور، وذلك ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، حيث يسعى مدرب اليونايتد إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية، من أجل المنافسة على لقب الدوري هذا العام، أو على الأقل أن يكون بين الأربعة الكبار، ويلعب في دوري أبطال أوروبا، وليس الدوري الأوروبي.





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مباراة اليونايتد وليستر سيتي مباشر تبدأ الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وفلسطين وقطر والكويت والأردن ولبنان وسوريا، التاسعة في مصر والسودان، الحادية عشرة ليلا في البحرين والإمارات العربية.

ويدير اللقاء تحكيميا الحكم الدولي كريج باوسون ويساعده على الخطيم مارك بيري وأيضا سكوت ليددر والحكم الرابع هو سيمون هوبر، فيما على الفار الحكم جاريد جيليت ويساعده ماثيو ويلكس.

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أما القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد هي بي إن سبورت باللغة العربية (beIN Sports 1 HD Premium) بصوت المعلق التونسي المميز عصام الشوالي الذي يضفي الكثير من المتعة والإثارة.

ويسعى اليونايتد إلى مواصلة تقديم العروض القوية في الدوري الانجليزي، حيث كانت الاستفاقة القوية له أمام ليفربول حينما تغلب عليه في الأسبوع الثالث بثنائية مقابل هدف مع مشاركة النجم كريستيانو رونالدو.

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ويأمل مانشستر سيتي مواصلة انتصاراته في الدوري على حساب نوتنجهام فورست من أجل التواجد في صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز للحفاظ على لقبه للعام الثالث تواليا.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست تطرق بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي للحديث عن ألفاريز مهاجم الفريق الأرجنتيني حيث قال: "إنه متواضع جدا وإيجابي، كل جلسة تدريبية يقدم كل ما عنده، كان لديه التأثير في مرحلة ما قبل الموسم، يلعب الآن دقائق، وشارك في صناعة هدفين بالمباراة الأخيرة".

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وتصدّر النجم البرتغالي ومهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في القرن الحادي والعشرين لأنه اللاعب الوحيد الذي لعب 1000 مباراة في أندية ودول مختلفة، لعب النجم البرتغالي رونالدو 1066 مباراة مع النادي ومنتخب بلاده هذا القرن ، متغلبًا على خصمه التقليدي نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ميسي في 952 مباراة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للمباراة: حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، خط الدفاع: مارتينيز- رافائيل فاران- دالوت- مالاسيا، خط الوسط: برونو فيرنانديز- إريكسن- مكتموناي، خط الهجوم: إيلانجا- جادون سانشو- ماركوس راشفورد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ12 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الأخير برصيد نقطة وأحدة، ولمشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي هنـــــــــــا

سكاي سبورتس |



- صفقة انتوني كلفت مانشستر يونايتد 85.4m£.#DeadlineDay pic.twitter.com/ahHteBp4ZP — EPL World (@EPLworld) September 1, 2022

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يسعى كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى ناد آخر، يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، أن ميلان يدرس التعاقد مع كريستيانو رونالدو حال إتمام صفقة بيع مهاجمه رافائيل لياو لنادي تشيلسي.



وأضافت أن لياو يقدر ثمنه حاليا بـ 126 مليون إسترليني شاملة 14 مليون إسترليني قيمة الغرامة المفروضة عليه، لفسخ عقده مع سبورتنج لشبونة للانتقال إلى ليل الفرنسي في 2018.



وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو، كان معروضا على تشيلسي، إلا أن إدارة البلوز تميل أكثر نحو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة.



ورغم الجدل المثار حول كريستيانو رونالدو، فإن إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أكد أن النجم البرتغالي لن يرحل عن الفريق هذا الصيف.

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