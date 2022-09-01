بالفيديو سرايا القدس تكشف ما أخفاه العدو أثر ضربات سلاح المدفعية خلال معركة "وحدة الساحات"

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عصر اليوم الخميس1/9/2022م، عن مشاهد حصرية لاستهداف مجاهديها في وحدة المدفعية عدداً من المواقع العسكرية القريبة من حدود قطاع غزة، أبرزها غرف القيادة والسيطرة في موقعي "ناحل عوز" و "فجة" بعشرات قذائف الهاون وتحولهما لكتلة لهب ضمن الاستمكان المدفعي خلال معركة وحدة الساحات.

جاء ذلك في تقرير أعدته قناة الميادين، عرضت من خلاله مشاهد للمواقع التي استهدفتها سرايا القدس خلال معركة وحدة الساحات التي خاضتها السرايا رداً على اغتيال استهداف أبناء شعبنا واستشهاد عدداً من قادتها، أبرزهما تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية وخالد منصور قائد المنطقة الجنوبية.

ويثبت ما جاء في التقرير، ما أعلنت عنه السرايا إبان المعركة عن استهدافها غرف القيادة والسيطرة في موقعي "ناحل عوز" و "فجة" بعشرات قذائف الهاون وتحولهما لكتلة لهب ضمن الاستمكان المدفعي، إذ تظهر المشاهد تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في سماء المواقع المستهدفة وهروب قادة وجنود جيش الاحتلال .

وفيما يلى التقرير: