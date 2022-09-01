"أندرويد" تُحذر من بعض تطبيقات متجر "بلاي"

حذرت شركة "أندرويد"، مستخدميها من 35 تطبيقا ضارا في متجر "غوغل بلاي" الرسمي، مع ضرورة حذفها الآن.

وقال خبراء الأمن السيبراني:" إن هذه التطبيقات السيئة قادرة على تقديم إعلانات غير مرغوب فيها لهاتف "أندرويد" الخاص بك".

وأضاف الخبراء :"أن ملايين الأشخاص قاموا بالفعل بتنزيل التطبيقات من متجر "غوغل بلاي".

وتابعوا : "على الرغم من وجود تدابير صارمة في سوق تطبيقات أندرويد والتي تساعد على حماية المستخدمين، إلا أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تمكنت من الالتفاف على أنظمة الأمان بطريقة مخادعة".

وأوضح الخبراء، أن التطبيقات المخالفة غيرت اسمها ورمزها بعد تثبيتها، ما يساعد التطبيقات على عدم اكتشافها على هاتف "أندرويد" الخاص بك.

وقال أحد الخبراء:" أن إحدى الطرق التي يستثمر بها مجرمو الإنترنت من وجودها على متجر بلاي هي عرض الإعلانات على ضحاياهم".

وأضاف: "وفي حين أن هذا قد يبدو ضئيلًا، فإن هذه الإعلانات المقدمة للضحايا تعطل تجربة الاستخدام ويمكن أن تربط مباشرة لبرامج ضارة".

ويُشار إلى أنه تم تنزيل تطبيقات "أندرويد" البالغ عددها 35 تطبيقا أكثر من مليوني مرة من متجر "بلاي"، وتم تنزيل بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي أبرزها Bitdefender بما في ذلك خرائط موقع GPSأكثر من 100000 مرة.

وقد غيّر هذا التطبيق، بعد تنزيله، تسميته إلى "الإعدادات" في محاولة لإرباك مستخدمي "أندرويد" ثم بدأ في تقديم الإعلانات الضارة.

وتقدم العديد من التطبيقات الشرعية إعلانات لمستخدميها، ولكن تعرضها من خلال إطارها الخاص، ما يعني أنها يمكن أن تقدم أيضا أنواعا أخرى من البرامج الضارة لضحاياها.

جدير ذكره أن هذه التطبيقات الضارة الجديدة تخدع الضحايا لتثبيتها، فقط لتغيير أسمائها وأيقوناتها وحتى اتخاذ بعض الخطوات الإضافية لإخفاء وجودها على الجهاز.