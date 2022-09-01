انتظام الملاحة بعد انتهاء أزمة جنوح ناقلة نفط في قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، انتظام الملاحة بها، وذلك بعد حادث جنوح ناقلة نفط مساء أمس الأربعاء بالقناة، انتهى خلال ساعات بتحويلها.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، صرح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، بأن "حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.4 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 25 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.4 مليون طن".

وأكد ربيع، في رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، "امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة"، مشيراً في هذا الصدد، إلى "نجاح الهيئة في التعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ في دفة إحدى السفن العابرة للقناة وهى ناقلة الوقود أفينيتي، والتي جنحت بالكيلومتر 141 ترقيم قناة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها".

وأوضح ربيع أنه "فور وقوع الحادث تشكلت لجنة إدارة الأزمة وتم الدفع بعدد خمس قاطرات تتقدمهم القاطرة عزت عادل، بقوة شد 160 طناً، للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".