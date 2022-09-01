محكمة "سالم" تمدد توقيف أسيرين من محافظة جنين

مددت سلطات الاحتلال في محكمة "سالم"، اليوم الخميس، توقيف طالب جامعي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين للمرة الثانية على التوالي، وأسير من قرية رمانة غربا للمرة 16 تواليا.

وذكر ذوو الأسير مجد احمد بعجاوي، بأن محكمة "سالم" العسكرية مددت توقيف اعتقاله للمرة الثانية على التوالي بحجج أمنية حتى تاريخ 2022\10\19، وهو أسير سابق وطالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية.

وفي ذات السياق، أجلت محكمة سالم محاكمة الأسير محمد فياض بشناق من قرية رمانة غرب جنين وللمرة السادسة عشر على التوالي حتى يوم الخميس تاريخ 6/ 10 / 2022.