"مهجة القدس": الأسير المجاهد لؤي الأشقر يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد لؤي ساطي محمد الأشقر (46 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 11 شهرًا.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 05/10/2021م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام؛ حيث خاص الأسير بتاريخ 10/10/2021م إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وعلق إضرابه بتاريخ 28/11/2021م والذي استمر لمدة 49 يومًا بعد توقيع اتفاق يقتضي بتحديد سقف الاعتقال الإداري لديه والإفراج عنه بتاريخ اليوم.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد لؤي الأشقر ولد بتاريخ 14/12/1976م، وهو متزوج؛ وأب لثمانية أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيونية على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو شقيق الشهيد الأسير محمد ساطي الأشقر الذي استشهد في سجن النقب بتاريخ 22/10/2007م في الأحداث الدامية بين الأسرى وإدارة السجن والتي أدت إلى إصابة عشرات الأسرى واستشهاد محمد، كما أحرقت إدارة السجن خيام وحاجيات الأسرى في حينه؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.



