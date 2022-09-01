الصين تتهم الولايات المتحدة بتنظيم حصار تكنولوجي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن الولايات المتحدة بتقيدها بيع رقائق الكمبيوتر لروسيا والصين، تقوم بحصار تكنولوجي وتحاول الحفاظ على هيمنتها التكنولوجية.

وقال وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: " تقوم الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بتعميم مفهوم الأمن القومي وتسيء استخدام سلطة الدولة وتحاول استخدام مزاياها التكنولوجية لاحتواء وقمع تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية".

وأضاف أن "هذه الأعمال تنتهك قواعد اقتصاد السوق والنظام الاقتصادي التجاري العالمي، كما تقوض استقرار السلاسل الصناعية العالمية وسلاسل الإمدادات".

وتابع: "الصين تعارض ذلك بشدة. تقوم الولايات المتحدة بتسييس واستغلال المسائل الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية، وتقوم بحصار تكنولوجي في محاولة للسيطرة على التكنولوجيات العالمية المتقدمة والحفاظ على هيمنتها التكنولوجية، وتدمير سلاسل الإنتاج والإمدادات العالمية والمرتبطة ببعضها البعض. وذلك محكوم عليه بالفشل".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، سابقا، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تفرض قيودا على بيع عدد من رقائق الكمبيوتر عالية التقنية لروسيا والصين. وأشارت إلى أن القيود الجديدة ستشمل النماذج المتطورة من الرقائق المعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات (أو GPU)، التي تبيعها شركتا "Nvidia" و"Advanced Micro Devices" الأمريكيتان. ونقلت الصحيفة عن الحكومة الأمريكية أن مثل هذه المنتجات يمكن استخدامها أو إعادة توجيهها لأغراض عسكرية إلى الصين أو روسيا.