"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في المغرب وكوبا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في المغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة، وذلك استكمالا للمنح المُخصّصة من الحكومة المغربية للطلبة الفلسطينية لعام 2022-2023.

كما أعلنت الوزارة، عن توفّر عدد من المنح الدراسية في جمهورية كوبا للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري لعام 2022-2023، وذلك استكمالا للمنح المخصصة لفلسطين.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps، للإطلاع على كامل التفاصيل.