ما هي فوائد شرب الحليب قبل النوم؟

يعتبر شرب الحليب مفيداً ورائعًا لجميع الأعمار، وله العديد من الفوائد الـمتنوّعة، كما يرى العديد من الخبراء والأطباء.

وأجمع العديد من الأطباء، على الحليب يحتوي على المركّبات التي لها علاقة في تحسين جودة النوم وتعزيزه، ومنها التربتوفان وهو حمض أميني يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الناقل العصبي المعروف بإسم السيروتونين.

فوائد شرب الحليب قبل النوم:

- يعتبر الحليب أحد السوائل التي ينصح الأطباء والدراسات الحديثة بشربها، خاصةً قبل التوجه للنوم، لما له من فوائد عديدة للبشرة، حيث يؤدي تناوله خاصةً إن كان دافئاً إلى تقشير الجلد الجاف.

- يساهم شرب الحليب قبل النوم أيضاً في تغذية البشرة، وإضفاء الحيوية والإشراق عليها، والقضاء على الهالات السوداء تحت العينين، كما يساهم في شدّ البشرة.

- يساهم شرب الحليب في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع وآثارها عليها.

- يعمل على تبييض البشرة، كما يعمل الحليب على ترطيبها بفضل احتوائه على العناصر الغذائية المختلفة المهمة والمفيدة لها.

- شرب الحليب قبل النوم أفضل بكثيرٍ من شربه في الصباح الباكر عقب الاستيقاظ من النوم، لأنَّ النساء قد يشعرن بالتخمة.

- تقليل التوتر والقلق، فالحليب له تأثير مهدئ على الجسم من خلال خفض ضغط الدم وإرخاء العضلات وخفض مستويات الكورتيزول.

- ينصح الأطباء النساء اللواتي تعانين من فقر الدم إضافة بضع حباتٍ من الزبيب إلى كوب الحليب لتقوية الدم.

- التمتّع بذهنٍ صافٍ، وزيادة نسبة الذكاء أكثر إذا تناولت النساء كوباً واحداً على الأقل يومياً.

- الحفاظ على صحة القلب والشرايين والعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

- دعم صحة العظام والوقاية من بعض الأمراض مثل هشاشة العظام.

- المساهمة في بدء اليوم التالي بطاقة وبمعنويات جيدة.

- الحفاظ على لمعان الشعر وصحته بفضل إحتوائه على الدهون، بالإضافة إلى دور الكالسيوم في منع تساقط الشعر وجفافه.