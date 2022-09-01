تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال تردد قناة زي ألوان، حيث يبحث عدد كبير من المتابعين عن تردد القناة وهو من الترددات التي تهم الكثير من المتابعين، والذين يبحثون عنه باستمرار من أجل الاستمتاع بما تقدمه من برامج، وتقدم القناة محتوى مميز يحبه جميع فئات الأسرة، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ومرحرك البحث جوجل، قرنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان تردد قناة زي الوان الجديد 2022 على نايل سات، كما نقدم لكم تفاصيل ضبط تردد القناة على شاشات التلفاز بكل اريحية تامة.

تردد قناة زي ألون الجديد

هي واحدة من القنوات المميزة والتخصصة في بث المسلسلات الهندية الأكثر رواجا، لتقود بتقديمها مدبلجة باللغة العربية، وأهم ما يميزها، أنها تسمح للجمهور بالتواصل معهم لمعرفة المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته من أفلام ومسلسلات لبثه على القناة، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو صفحتها الرسمية على الفيس بوك، وتسعى قناة زي ألوان دائما إلى إرضاء الجمهور بكافة أذواقه، كما أنها تعمل على متابعة معايير الجودة، وتستخدم أحدث التقنيات التكونولجية الحديثة لتقديم الدراما الهندية بصورة وجودة نقية دون أن يحدث تشويش.

المسلسلات التي تقدمها قناة زي ألوان

ومن أهم المسلسلات التي تبث خلال الفترة الحالية:

مسلسل حب العمر

ومسلسل جودان

مسلسل تجمعنا علاقة

مسلسل قلوب أنانية.





ترددات قناة زي ألوان الجديد 2022

التردد على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

التردد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

بالفيديو: طريقة ضبط تردد قناة زي ألوان: