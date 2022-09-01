بالرغم من "كاسر الأمواج".. العمليات الفلسطينية لا تزال مستمرة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أنه بالرغم من العملية العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة إلا أن العمليات ضد الجيش والمستوطنين مستمرة.

وقال موقع والا العبري: "رغم عملية "كاسر الأمواج" في الضفة التي يتخللها عمليات اعتقال ليلية الا أن العمليات التي يقوم بها الفلسطينيون في (إسرائيل) لم تتقلص بالشكل المطلوب".

وأضاف الموقع العبري:"وفي ضوء ذلك يقدر الجيش "الإسرائيلي" و"الشاباك" بأنه إذا استمرت العمليات، فإن الجيش سيضطر إلى شن حملة واسعة النطاق في نابلس وجنين.

وبحسب الموقع، هدد رئيس اركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي مسؤولي السلطة وقادة المقاومة من أنه إذا لم يهدأ مستوى ما أسماه بـ "الإرهاب" في الضفة، فسيضطر الجيش "الإسرائيلي" إلى شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية".