موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa 2022 الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي فقط، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عند بداية كل شهر، عن طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني، ومدة اشتراكه أو التعرف على المدة التأمينية، أو إجراء أي خدمات عبر موقع التأمينات، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa 2022 الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي.

موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa 2022 الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

وأتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني، ومدة الاشتراك الخاصة به في التأمينات الاجتماعية، وكذلك التعرف على مدة التأمين الأخيرة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

أولاً تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الضغط هنا.

من الخدمات الموجودة أمامك، اختر “الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي.

اضغط على تبويب” بدء الخدمة”.

ادخل بياناتك الشخصية وتأكد من كتابتها بشكل صحيح، مثل رقمك القومي، واكتب اسم والدتك.

أكد على علامة أنك لست روبوت.

اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

سيظهر لك رقمك التأميني مباشرة بعد اتباع الخطوات السابقة.

خدمات التأمينات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أنه سيتم تخصيص لكل فرد رقم تأميني، بنظام تسلسلي، ونوهت إلى أهمية الرقم التأميني حيث يعتبر بمثابة الجزء الرئيسي بنظام المعلومات، حيث تقوم الهيئة بإنشاء سجل شامل لجميع بيانات الرقم التأميني، وكذلك الاسم الثلاثي، واسم الوالدة، ومحل الميلاد.

موقع التأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa 2022 الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية القومية، إلى أنه يجرى رقمنة عدة خدمات بالهيئة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من التأمينات، والمستحقين للمعاشات، بالإضافة إلى الحالات المؤمن عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الموقع الإلكتروني للاستعلام عن المعاش، وكذلك الاستقطاعات، ورصيد الحساب للسيارات، وكذلك الاستعلام عن رصيد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج.

طريقة الحصول على الرقم التأميني 2022 من التأمينات الاجتماعية

ويمكنك الاستعلام عن رقمك التأميني، بواسطة الاتصال على الخط الساخن الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو: 16217، وفي حالة عدم الحصول على رقمك التأميني، عليك الوجه إلى مكتب التأمينات الأقرب إلى منزلك، وإحضار شهادة ميلادك، وصورة ضوئية، وبعدها سيقوم الموظف بالاستعلام عن رقمك التأميني من خلال قاعدة البيانات الموجودة لديه بالحاسب الآلي، وسيتم إبلاغم برقمك التأميني، وإذا كان عليك رقم تأميني مسجل من قبل سيخبرك الموظف بذلك، أما إذا لم يكن لك أي رقم تأميني سيقوم الموظف بتسجيل رقمك التأميني، وإبلاغك بذلك.