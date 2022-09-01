جماهير شعبنا في قلنديا تشيع جثمان الشهيد عفانة

شيعت جماهير شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد يزن عفانة (26 عاما) من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وصولا إلى منزل ذويه حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى المسجد، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

واستشهد الشاب عفانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة.