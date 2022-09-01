أوباميانج على بعد خطوة من تشيلسي

تسير المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي بشأن إتمام صفقة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم البارسا، في الطريق الصحيح.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أوباميانج مستعد للسفر إلى لندن، وفي انتظار إتمام صفقة انتقاله إلى البلوز بشكل رسمي.



وأضافت الصحيفة: "تأخرت الصفقة بسبب المفاوضات الطويلة بين كلا الناديين، بجانب إصابة أوباميانج في الفك خلال حادث السرقة الذي تعرض له في منزله".



وأشارت الصحيفة، نقلا عن تقرير إنجليزي، إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى وجود ماركوس ألونسو ضمن الصفقة.



وأفادت الصحيفة، أن أوباميانج اتفق مع تشيلسي على توقيع عقد لمدة عامين مع وجود عام ثالث اختياري يعتمد على النسبة المئوية للمشاركة في عامه الثاني.