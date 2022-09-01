مجموعة الريال في دوري أبطال اوروبا 2023 – نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، مجموعة الريال في دوري أبطال اوروبا 2023- دوري أبطال أوروبا، التي ترقبها عشاق النادي الملكي لإعلان نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا التي انطلقت، والتي سيلعب ضمنها نادي ريال مدريد. وسنتعرف من خلال موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا ومجموعة ريال مدريد في الدوري.

دوري أبطال أوروبا

هي بطولة كرة قدم سنوية، تقام تحت إشراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك منذ ام 1955، حيث تشارك فيها أفضل أندية كرة القدم في أوروبا. كما يعتبر دوري أبطال أوروبا من أكثر البطولات الرياضية مشاهدة في العالم، حيث يتجاوز عدد متابعي الدوري 100 مليون مشاهد. كذلك يعد نادي ريال مدريد أكثر الأندية فوزًا باللقب، فقد نال البطولة 14 مرة.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

بدأت قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 مساء اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس/ آب، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي. وذلك في مدينة إسطنبول التركية.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تأهل إلى إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 32 فريقًا، 26 فريقًا بشكل مباشر، و 6 فرق من المرحلة الفاصلة. كما قسمت الفرق الـ ـ32 إلى 4 تصنيفات من الأول حتى الرابع، حيث تضم كل مجموعة فريقًا من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة.

مجموعة الريال في دوري أبطال اوروبا 2023

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2023 عن دخول النادي الملكي ضمن مجموعة متوازنة نوعًا ما، وفيما يلي مجموعة الريال ضمن الدوري:

ريال مدريد

لايبزج

شاختار دونيتسك

سيلتيك

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2023

انقسمت مجموعات دوري أبطال أوروربا التي أسفرت عنها القرعة إلى قسمين، مجموعات حديدية وأخرى متوازنة، وفيما يلي نتائج القرعة كاملة:

المَجموعة الأولى

أياكس أمستردام

ليفربول

نابولي

رينجرز

المجموعة الثانية

بورتو

أتلتيكو مدريد

باير ليفركوزن

كلوب بروج

المَجموعة الثالثة

بايرن ميونخ

برشلونة

إنتر ميلان

فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

آينتراخت فرانكفورت

توتنهام

سبورتنج لشبونة

مارسيليا

المَجموعة الخامسة

ميلان

تشيلسي

سالزبورج

دينامو زغرب

المجموعة السادسة

ريال مدريد

لايبزج

شاختار دونيتسك

سيلتيك

المَجموعة السابعة

مانشستر سيتي

إشبيلية

بوروسيا دورتموند

كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان

يوفنتوس

بنفيكا

مكابي حيفا

مواعيد جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا

تم تحديد مواعيد جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر

الجولة السادسة: 1 أو 2 نوفمبر