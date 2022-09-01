وظائف البريد المصري 2022- شروط التسجيل في وظائف البريد المصري والأوراق المطلوبة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، كافة تفاصيل وظائف البريد المصري 2022، والأوراق المطلوبة للالتحاق بوظائف البريد المصري، وشروط التقديم على وظائف البريد المصري، حيث يسعى العديد من الشباب والفتيات الخريجين، إلى التوظيف بالهيئات والمؤسسات الكبيرة مثل هيئة البريد، نظراً للرواتب المجزية، وفرص التعيين الحكومي، وكذلك التأمين الطبي والتأمين الاجتماعي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم وظائف البريد المصري 2022- شروط التسجيل في وظائف البريد المصري والأوراق المطلوبة.

وظائف البريد المصري 2022- شروط التسجيل في وظائف البريد المصري والأوراق المطلوبة

وأعلنت هيئة البريد المصري، عن العديد من الوظائف الشاغرة، لحاملي الشهادات العليا، وكذلك المتوسطة للرجال، والإناث، وأكدت أن الوظائف المعلن عنها متنوعة بجميع التخصصات ، ولجميع المؤهلات، وبالإضافة إلى إمكانية التعيين، والرواتب المجزية، بالإضافة إلى الحوافز، ونرصد لكم خلال هذا المقال، كافة التفاصيل التي أعلنت عنها هيئة البريد المصري، والمتعلقة بالوظائف المتاحة بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

مميزات وظائف البريد المصري 2022

رواتب كبيرة، بالإضافة إلى الحوافز.

إمكانية الترقية والتسلسل الوظيفي، حيث يمكنك تطوير مهاراتك ومستواك بالوظيفة.

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

ساعات العمل تتناسب مع جميع الظروف.

يمكنك العمل بالورديات المناسبة لك.

الحصول على عقد عمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري

صورة وأصل من المؤهل الدراسي.

حالتك الجنائية “فيش”.

شهادة الـ “أي سي دي إل” للمتقدمين على وظائف المحاسب، بالإضافة إلى دفتر النقابة.

في حالة التقديم على وظيفة سائف، عليك إحضار رخصة قيادتك الشخصية.

ترخيص مهني تابع لمديرية الجهة التي تعمل لديها.

كعب عمل.

6 صور شخصية، يشترط أن تكون حديثة.

شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية، أو شهادة الإعفاء.

شهادة الميلاد.

عدد 4 نسخ من صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة المؤهل الدراسي.

وظائف خالية بالبريد المصري 2022

خدمة عملاء.

مديرين إدارة.

أخصائيين بقناة البريد.

محاسبين.

مهندسين.

مديرين خدمات مالية.

محللين عقود.

أمناء مخازن.

سائقين.

عمال.

مندوبين مبيعات.

مراجعين داخليين.

إداريين

الأوراق المطلوبة للتعيين بوظائف البريد المصري 2022

صورة من الـ “ cv ” وشرط أساسي، أن يكون حديثاً.

cv صور شخصية للمتقدم وشرط أساسي أن تكون حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة الميلاد.

وثيقة الخدمة العسكرية.

شهادة خبرة في حالة حصولك عليها في أي من المهن.

شروط وظائف البريد 2022

أن تكون الشهادة العلمية متناسبة مع الوظيفة.

أن يتم تحديد حالته من الخدمة العسكرية ” تأدية الخدمة، او الإعفاء منها”.أن يجيب استخدام أجهزة الحاسب الآلي.

أن يكون ذو خبرة بالوظيفة المتقدم إليها.

أن يكون حسن السير والسمعة والسلوك.

أن يجيد التعامل مع جميع أنواع العملاء.

يتمكن من العمل تحت أي ضغوطات.

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