بالصور العمل العشائري في غزة  تطالب الفصائل بالضغط على الحكومة لتنفيذ حكم الإعدام بحق القتل العمد

استقبلت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم الخميس 1-9-2022 وفداً يمثل مكونات العمل العشائري في قطاع غزة، مطالبين القوى السياسية والفصائل الوطنية الضغط من أجل إنفاذ الأحكام القضائية بعد استيفاء كامل مراحلها، خاصة الصادرة بحق عدد من الجناة بالقتل العمد في القضايا الوطنية والمجتمعية.

كما أكد وفد العشائر على أن عائلات وعشائر ومخاتير قطاع غزة يرون أن تنفيذ الأحكام يشكل رادعاً لكل من تسوّل له نفسه التجرؤ على الدماء البريئة.

وعبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية عن تقديرها لهذا الموقف القوي والمسؤول لعشائر وعائلات قطاع غزة.

ودعت الجهات القضائية والرسمية إلى الاستجابة للمطلب الشعبي والوطني المتمثل في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة وفقاً للقانون والنظام بحق الجناة، حماية للمجتمع من التغول على الدماء، ولتحقيق المزيد من السلم الأهلي و المجتمعي والاستقرار الأمني الذي يتمتع به قطاع غزة.



















