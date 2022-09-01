4 قتلى في تجدد الاشتباكات في العراق

أفاد مسؤولون أمنيون محليون، اليوم الخميس، إن 4 أشخاص قتلوا في اشتباكات بين فصائل مسلحة في مدينة البصرة جنوبي العراق، اندلعت الليلة الماضية واستمرت حتى صباح اليوم.

ويُشار إلى أن الاشتباكات هي الأحدث في أعمال عنف تشهدها البلاد ضمن أزمة سياسية بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحكومة العراقية.

وقال المسؤولون الأمنيون:" إن الاشتباكات وقعت في وسط البصرة، مركز إنتاج النفط الرئيسي في العراق، وأن اثنين من القتلى ينتمون لجماعة سرايا السلام التابعة للصدر".

وكان قد أدى الجمود السياسي بين المعسكرين المتناحرين إلى بقاء العراق دون حكومة منذ انتخابات أجريت في أكتوبر.

جدير ذكره أنه أدى الخلاف لتعميق حالة الشلل وعدم الاستقرار إذ يكافح العراقيون لتخطي عقود من الحرب والعقوبات والصراعات الأهلية والفساد المستشري.