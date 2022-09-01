أسعار الوقود الجديدة في مصر 2022، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، كافة التفاصيل المتعلقة بإعلان أسعار البنزين الجديدة في جمهورية مصر العربية، حيث ينتظر العديد من المصريين الإعلان عن الأسعار الجديدة، والتعرف على أسعار البنزين الجديدة، حيث تقرر لجنة التسعير بوزارة البترول والثروة المعدنية كل ثلاثة أشهر قيمة أسعار البنزين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الوقود الجديدة في مصر 2022.

أسعار الوقود الجديدة في مصر 2022

موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في مصر 2022

ويتم تحديد أسعار البنزين في مصر كل ثلاثة أشهر وفقاً للجنة التسعير التلقائي، حيث أعلنت اللجنة في بداية شهر يوليو الماضي عن زيادة أسعار السولار والبنزين في مصر، لذلك فإن موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة في مصر سيكون في بداية شهر أكتوبر القادم، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول، في أخر شهر سبتمبر المقبل.

أسعار البنزين الجديدة 2022

ويتم تحديد أسعار البنزين في مصر، وفقاً لسعر البرميل الواحد من النفط على مستوى العالم، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل سعر الدولار، وكذلك حجم الإنتاج في مصر وتكلفته، لذلك فيعتبر سعر برميل النفط هو العامل الأساسي المتحكم في أسعار البنزين بمصر، ونجد في الوقت الحالي بشرى جيدة عند النظر إلى أسعار برميل النفط العالمية.

وشهد الشهرين الماضيين، استقراراً في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك تراجعت أسعار تداول برميل النقط بشكل عالمي، مما قد يعود بالإيجاب على أسعار البنزين، خلال شهر أكتوبر، حيث يتحكم الدولار وسعر برميل النفط في تحديد أسعار البنزين كل ربع سنة، بالإضافة إلى الناتج المحلي والتكلفة.