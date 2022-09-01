انفوجرافيك "فلسطين اليوم" من هو الأسير خليل عواودة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:51 م
01 سبتمبر 2022
خليل عواودة.jpg
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انفوجرافيك "فلسطين اليوم" ..عظام "عواودة" تكسر جبروت "إسرائيل"

خليل عواودة.jpg
 

 

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