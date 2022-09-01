ليفربول يحقق فوزاً في الزمن القاتل!!

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وقد تقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة، في ظهوره الأول بالدوري قادما من ريال سوسيداد الإسباني.

ويُشار إلى أن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ليفربول 8 نقاط من 5 مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر.

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