فوز خامس.. أرسنال يتفوق على أستون فيلا

استمر نادي أرسنال في مساره بخطى ثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز محققا فوزه الخامس، على التوالي، على مضيفه أستون فيلا 2 - 1 ضمن منافسات المرحلة الخامسة، أمس الأربعاء، والتي شهدت ثلاثية ثانية تواليا وقياسية للنرويجي، إرلينغ هالاند، خلال فوز مانشستر سيتي 6 - صفر على نوتنغهام فورست.]

وكان قد نجا أرسنال من فخّ أستون فيلا ومدربه ستيفن غيرارد، محققا العلامة الكاملة بهدفين سجلهما البرازيليان غابرييل غيزوس (30) وغابرييل مارتينيلي (77)، فيما أحرز مواطنهما دوغلاس لويس هدف أستون فيلا الوحيد (74).

وبهذا الفوز، حافظ رجال المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، على صدارة جدول الدوري الممتاز مع 15 نقطة من خمس مباريات، فيما بقي أستون فيلا في المركز التاسع عشر مع ثلاث نقاط.

وافتتح غيزوس التسجيل لـ"المدفعجية" في الدقيقة 30 بعدما تابع كرة من دربكة داخل المنطقة إثر عرضية من السويسري غرانيت تشاكا، غير أن أستون فيلا عاد ليدرك التعادل بهدف مباغت للويس في الدقيقة 74. وطالب لاعبو أرسنال بإلغائه بدعوى وجود خطأ لحارس المرمى أثناء لعب الركلة الركنية التي جاء منها الهدف مباشرة، لكن حكم المباراة أفتى بصحته بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

كما لم لم يتأخر رد فعل الـ"غانرز"، إذ ضمن مارتينيلي النقاط الثلاث لفريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 77.

جدير ذكره أنه في مباراة أخرى، قاد هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى فوز عريض على ضيفه نوتنغهام فورست الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء بسداسية نظيفة، بتسجيله ثلاثة أهداف (12، 24، 38)، فيما أحرز كل من البرتغالي غواو كانسيلو (50)، والأرجنتيني جوليان ألفاريس (65 و87) الأهداف الثلاثة الأخرى