أسيرات معتقل الدامون يرسلن بيانا إسناديا دعما للبرنامج النضالي الذي يخوضه الأسرى

أعلنت الأسيرات الفلسطينيات في معتقل الدامون كامل جهوزيتنا للتصدي لإدارة المعتقلات الظالمة وخطواتنا النضالية بكافة الأشكال ، موضحةً :" لن يرهبنا شيء ونحن لا نخشى العدو بل هو من يخشانا بصمودنا وصبرنا وقوة عزيمتنا بإذن الله ودعم أسرانا الأحرار لإنهاء القرارات الجائرة بحق الأسرى المؤبدات ونزع استقرارهم الذي هو حق لهم في ظل السنوات التي تقضي من أعمارهم خلف أسوار السجن وتحقيق جميع المطالب الخاصة لجميع الأسرى من كافة الفصائل.

وقالت الأسيرات "نبارك ونفتخر بتوحيد صفوف أسرانا تحت مظلة الوحدة الوطنية وبهذا التوحيد نقهر أعداءنا وهذا هو هدفنا جميعا كشعب فلسطيني ونطالب جميع الدول العربية والإسلامية بمساندة قضيتنا العادلة والحرية وأن لا تنسوا أن وجود أسرى فلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية إنما يؤكد أن الثورة قائمة حتى النصر.