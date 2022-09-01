أدعية جميلة لبداية شهر جديد مكتوبة- أدعية بداية شهر جديد التي يمكننا ترديدها في بداية كل شهر جديد من أجل الاستعانة بالله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الشهر الجديد شهر خير وبركة علينا، ومن أعظم الأدعية الواردة في السنة النبوية الصحيحة والتي يمكن الدعاء بها في بداية شهر جديد، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية جميلة لبداية شهر جديد مكتوبة.

أدعية بداية شهر جديد مكتوبة

من أهم أدعية بداية شهر جديد، يارب اكتب لنا الخير حيث كان وارضني به.

اللهمَّ في بداية الشهر الجديد إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين

دعاء استقبال الشهر الجديد

اللهم اجعله هذا الشهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع بإذن الله.

بداية شهر جديد يارب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه واجعله بداية أجمل الأقدار وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر مابعده.

اللهم نسألك خيره ونعوذ بك من شره.

أدعية بداية شهر جديد مكتوبة

دعاء بداية شهر جديد لزوجي

اللهم في بداية هذا الشهر وفق زوجي ويسر أموره.

اللهم وفق زوجي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلاً ميسرًا لزوجي.

اللهم إني أسألك لزوجي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لزوجي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

اللهم أسألك ألا يضيع له تعب ولا ينهدم له حلم ولا يموت له طموح اللهم وفقه فإن التوفيق من عندك وسهل أمره فإن التسهيل من عندك لزوجي.

اللهم افتح أبواب الحياة الحلوة والتوفيق والخير الوفير لزوجي.

اللهم إن كان رزق زوجي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، اللهم إن كان رزق زوجي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

اللهم اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم.

اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، و لا تريني فيه ما لا يسر وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه.

اللهم إني استودعتك قلبا استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته من كل شيء يضره.

اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.

ربي احفظ لي زوجي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.

اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأساً يبكيني.