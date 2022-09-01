حمدونة: اختصار أمد إضراب الأسرى وألم الجوع يحتاجان مساندة جدية

دعا الباحث المختص بشؤون الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 بالتزامن مع بيان الأسرى الخامس الصادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الذي أعلن فيه الأسرى خطوتهم الاستراتيجية السلمية بدخول الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار " موحدون في وجه السجان " لأوسع حالة تضامن.

واعتبر د. حمدونة، أن اختصار الزمن والمعاناة وتحقيق الانتصار في إضراب الأسرى يحتاج لمساندة على كل المستويات السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، مناشداً بتبني خطة استراتيجية لدعم نضالات الأسرى في مواجهة ممارسات إدارة السجون وقراراتها الأخيرة التي تمس جوهر حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية والإنسانية.

وقال حمدونة: إن الإضراب المفتوح عن الطعام المعروف بمعركة الأمعاء الخاوية يعد خطوة استراتيجية سلمية ومن حق الأسرى وفق كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومشروع دوليًا، وهو قرار يقضي بعدم تناول كافة أشكال المواد الغذائية باستثناء الماء والملح حتى تحقيق المطالب، الأساسية والإنسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتي كانت موجودة وقامت بمصادرتها أجهزة الأمن وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وأهمها إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية في أعقاب عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي، ووقف سياسة نقل الأسرى المحكومين بالمؤبدات والأسرى القدامى الأمر الذي يشكل حالة من عدم الاستقرار بحقهم والإرباك لذويهم، وتوفير متطلبات الأسرى من مقصف السجن "الكانتينا" ،وإعادة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطبخ للأقسام والغرف، واستئناف برنامج الزيارات بشكل منتظم خاصة أسرى قطاع غزة، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي، ووقف سياسة العزل الانفرادي، ووقف سياسة الإهمال الطبي وقمع الوحدات الخاصة والاقتحامات والتفتيشات وغيرها من مطالب الأسرى العادلة .

ودعا د. حمدونة كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية منها والدولية لمساندة إضراب الأسرى في خطوتهم النضالية، والعمل على تدويل قضيتهم، وطالب الجميع "متخصصون وباحثون ومؤسسات وجمعيات حقوقية ومنظمات متضامنة، بتسليط الضوء على سير الإضراب ومطالب الأسرى العادلة بلغات مختلفة، وضرورة العمل المشترك والمسؤول لدعمهم وتنظيم فعاليات تتوافق مع نضالاتهم وخطوتهم لاختصار الزمن والمعاناة وتحقيق انتصارهم.