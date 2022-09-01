الرابطة تطالب جامعة القدس المفتوحة بالتراجع عن قرار رفع رسومها وتهدد بخطوات جدية

طالبت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس 1/9/2022 ، إدارة جامعة القدس المفتوحة العدول عن قراراتها بحق الطلبة وإرجاع الأنظمة المعمول بها، وخاصة بعد رفع رسوم الالتحاق للطلبة الجدد من 200 شيكل إلى 350 شيكلاً ، وتحويل عملة الدفع من الدينار إلى الشيكل مع تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الشيكل (5.5 ) خمسة ونصف شيكل.

وجددت الرابطة الإسلامية مطالبها بإعادة النظر في سعر الساعة الدراسية في ظل الأزمة التي يعيشها قطاع غزة ، وتبني إدارة الجامعة الطلبة المتعففين وإيجاد عوامل الصمود لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

وشددت على ضرورة توحيد الرسوم الدراسية لمساقات متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ، مطالبةً بضرورة أن تراعي الجامعات الوطنية ظروف أولياء الطلبة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية.

وقالت :" حق الطلبة والأطر الطلابية التعبير عن رفضهم لمثل هذه السياسات بالطرق السلمية والنقابية ضد سياسات الجامعات المجحفة بحقهم، مهددةً بخطوات جدية وعملية على أرض الواقع في حال لم تتراجع الجامعة عن قراراتها .

وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تقف موقفاً مشرفاً كما مواقفها المشرفة دائما ضد هذه السياسات ، وألا تكتفي بإصدار بعض البيانات على استحياء بل عليها اتخاذ القرارات لأنها الجهة الرسمية ، مبيناً أن سيتم التواصل بشكل مستمر مع إدارة الجامعة لتحقيق مطالب الطلبة .