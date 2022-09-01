لجنة المتابعة تبارك انتصار الأسير عواودة وتدعو الي اسناد الحركة الاسيرة في معركتها القادمة

باركت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الانتصار البطولي للأسير خليل العواودة على غطرسة وصلف إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، وانتزاعه لحريته بعد اضرابه الاسطوري عن الطعام الذي امتد لـ ١٧٢ يوماً، قدم خلالها نموذجًا من التحدي والصمود البطولي وقوة العزيمة التي تميزت بها الحركة الأسيرة على مدار تاريخها الطويل .

واكدت لجنة المتابعة ان الأسير خليل العواودة، بإضرابه العظيم عن الطعام وصموده البطولي في مواجهة كافة الضغوطات وانتصاره الكبير مثل إرادة شعبنا الفلسطيني الكفاحية الصلبة في مواجهة الاحتلال.

وثمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية كافة الجهود التى بذلت لدعم الاسير العو اوده في اضرابه الكبير

وشكرت كافة الاطراف الفلسطينية والعربية والدولية وفي مقدمتها الدور المصري وكل من بذل جهدا ادى الي انتصار الاسير العواودة علي سجانه.

ودعت لجنة المتابعة جماهير شعبنا وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة الي زيادة التحركات السياسية والفعاليات الجماهيرية على مختلف المستويات وفي كافة المناطق ، لدعم الحركة الأسيرة في معركتها الجديدة التى بدأت اليوم ومن اجل دعم مطالبها ونضالاتها المشروعة، وذلك مع اعتزام اكثر من الف اسير فلسطيني الاضراب الواسع والمفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال،

ودعت لجنة المتابعة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات القضائية والقانونية الي القيام بواجبها لوقف اعتداءات الاحتلال علي الاسرى ومن أجل الضغط حتى يتم الافراج عن كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .

وتوجهت اللجنة بالتحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم في نابلس وبير زيت وهما الشهيد/ سامر محمود سليمان والشهيد/ يزن عفانة وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا الابطال .