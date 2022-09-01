لجنة المتابعة تبارك انتصار الأسير عواودة وتدعو إلى إسناد الحركة الأسيرة في معركتها القادمة

باركت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الانتصار البطولي للأسير خليل العواودة على غطرسة وصلف إدارة سجون الاحتلال الصهيوني، وانتزاعه لحريته بعد إضرابه الأسطوري عن الطعام الذي امتد لـ ١٧٢ يوماً، قدم خلالها نموذجًا من التحدي والصمود البطولي وقوة العزيمة التي تميزت بها الحركة الأسيرة على مدار تاريخها الطويل .

وأكدت لجنة المتابعة أن الأسير خليل العواودة، بإضرابه العظيم عن الطعام وصموده البطولي في مواجهة كافة الضغوطات وانتصاره الكبير مثل إرادة شعبنا الفلسطيني الكفاحية الصلبة في مواجهة الاحتلال.

وثمنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية كافة الجهود التي بذلت لدعم الأسير العواودة في إضرابه الكبير

وشكرت كافة الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية وفي مقدمتها الدور المصري وكل من بذل جهدا أدى إلى انتصار الأسير العواودة على سجانه.

ودعت لجنة المتابعة جماهير شعبنا وقيادته وقواه السياسية ومؤسساته كافة إلى زيادة التحركات السياسية والفعاليات الجماهيرية على مختلف المستويات وفي كافة المناطق ، لدعم الحركة الأسيرة في معركتها الجديدة التي بدأت اليوم ومن أجل دعم مطالبها ونضالاتها المشروعة، وذلك مع اعتزام أكثر من ألف أسير فلسطيني الإضراب الواسع والمفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال،

ودعت لجنة المتابعة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القضائية والقانونية إلى القيام بواجبها لوقف اعتداءات الاحتلال على الأسرى ومن أجل الضغط حتى يتم الإفراج عن كافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .

وتوجهت اللجنة بالتحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا صباح اليوم في نابلس وبيرزيت وهما الشهيد/ سامر محمود سليمان والشهيد/ يزن عفانة وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والحرية لأسرانا الأبطال .