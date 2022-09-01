مهجة القدس تنعى والد الاستشهادي محمد حمدية

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ بالتعزية من عائلة حمدية الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/الحاج/ عوض إبراهيم عوض حمدية (أبو إبراهيم)والد الاستشهادي المجاهد/محمد عوض حمدية والذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء 04 صفر 1444 هـ الموافق 31/08/2022م؛ بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، عن عمر يناهز (73) عامًا قضاها طائعَا لله صابرًا محتسبًا.

جدير بالذكر أن الاستشهادي المجاهد محمد حمدية ولد بتاريخ 27/07/1982م؛ وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 20/05/2002م.