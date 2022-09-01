العملات الرقمية: سعر البيتكوين ثابتة عند مستويات 20 ألف دولار

انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 1/9/2022، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 989.16 مليار دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 0.72% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 39.23%، ما يعادل انخفاض قدره 0.05% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.53% لتسجل نحو 20,327 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.94% لتسجل نحو 1,588 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 287 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس يو إس دي (BUSD) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.08% لتسجل نحو 0.332 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.42% لتسجل نحو 0.4561 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.05% لتسجل نحو 32 دولار.

ارتفع سعر عملة دوجكوين (DOGE) بنسبة 0.64% لتسجل نحو 0.06302 دولار.