أسعار المحروقات والغاز في فلسطين عن لشهر أيلول

أعلنت وزارة المالية، مساء أمس الأربعاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن لتر البنزين 95 سيباع بـ6.24 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.92 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ6.10 شيقل.

وثبتت المالية أسعار الغاز كما كان في الشهر الماضي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيقلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيقلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيقلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيقلا.





وخلال شهر آب/أغسطس الجاري، بيع لتر بنزين 95 بـ6.34 شيقل، ولتر البنزين 98 بـ6.99 شيقل، ولتر السولار والكاز بـ5.95 شيقل.