بالفيديو هاتريك لهالاند.. السيتي يفترس نوتنغهام فورست بسداسية نظيفة

واصل إرلينغ هالاند بدايته المثالية مع مانشستر سيتي وسجل 3 أهداف في 38 دقيقة، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق بنتيجة 6-صفر على نوتنغهام فورست، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأربعاء.

ورفع هالاند رصيده إلى 9 أهداف في 5 مباريات بالدوري، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني، ونجح في تسجيل "هاتريك" للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس، السبت.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم بهدف لسيتي في الدقيقة 12، بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة، ليتبادلها لاعبو سيتي ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي، وأصبحت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين، ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزه الرابع في 5 مباريات وبرصيد 19 هدفا، ويملك 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.