سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في لبنان، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في لبنان بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وتراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في السوق السوداء.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

وهبط سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء إلى 32100 ليرة للشراء و32200 ليرة للبيع، مقابل 32600 ليرة للشراء و32750 ليرة للبيع، أمس.

وتحاول الحكومة اللبنانية جاهدةً، أن تجد سبيلاً يرفع من واردات خزينتها، بعد الانهيار المالي الكبير الذي أصاب البلاد وضرب القيمة السوقية لليرة اللبنانية، التي تصرف عبرها الحكومة رواتب موظفيها وتغطي منها نفقاتها المتزايدة، وذلك من أجل تقليص قيمة العجز الواقع في الموازنات الحكومية، الذي يمثل شرطاً أساسياً من شروط صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان على النهوض من أزمته.

إلا أن المسار الحكومي المتبع في هذا السياق، والقرارات المرجح اتخاذها لتلك الغاية، من شأنها أن تتحول إلى كابوس يزيد من معاناة اللبنانيين وتضخم الأسعار في أسواقهم، فضلاً عن تهديدها لقطاعات كاملة بالإفلاس والإغلاق الشامل، إذا ما لم تقترن الخطوات الحكومية المتخذة، بدراسات واضحة لأثرها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي المتأزم في البلاد.

تصحيح الخلل.. تحت الضغط

ومنذ العام 2019، انتهجت السياسات المالية المعتمدة في لبنان بعد الانهيار، درب المكابرة والإنكار، لناحية الاعتراف الرسمي بالانهيار الكبير لقيمة الليرة اللبنانية، إذ بقي سعر الصرف الرسمي المعلن من ناحية السلطات اللبنانية يساوي 1500 ليرة للدولار الواحد، وهو الرقم المثبت منذ ما قبل وقوع الأزمة الاقتصادية بسنوات، وذلك عوضاً عن مجاراة السوق وسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، الذي يصل اليوم إلى عتبة الـ 34 ألف ليرة للدولار الواحد.

الإبقاء على السعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، فرض في المقابل على السلطات اللبنانية، تقاضي الرسوم والضرائب طيلة المرحلة الماضية على أساس سعر الصرف الرسمي المعلن (1500 ل. ل)، وهو ما أدى خلال 3 سنوات إلى خسائر هائلة في خزينة الدولة، بلغت معها شفير الإفلاس وباتت عاجزة عن تغطية نفقاتها.

وتسعى الحكومة اللبنانية لتقويم هذا الخلل الضريبي، من خلال زيادة ما يسمى بـ "الدولار الجمركي"، وهو عبارة عن الرسوم المفروضة على السلع والبضائع المستوردة، التي تحتسب وفقاً لقيمة المستوردات والعملة المعتمدة في فاتورة استيرادها، ومعظمها بالدولار الأميركي، حيث تسعى لرفع قيمة الدولار الجمركي المستوفى، من 1500 ليرة لبنانية إلى نحو 20 ألف ليرة للدولار، أي نحو 13 ضعفاً عما هو مستوفى اليوم.