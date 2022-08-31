أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي ارتفع في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في السعودية إلى 206.96 ريال (55.06 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1 سبتمبر 2022 في السعودية، إلى 155.22 ريال (41.30 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 120.73 ريال (32.12 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى 181.09 ريال (48.18 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في السعودية 6,436 ريالا (1,712 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,449 ريالا (385.44 دولار).