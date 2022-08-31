بالفيديو شاهد| هكذا استقبلت والدة الأسير عواودة خبر تعليقه الاضراب عن الطعام

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة استقبال والدة الأسير خليل عواودة نبأ تعليقه الاضراب عن الطعام بعد 111 يومًا من الاضراب.

واستقبلت والدة الأسير عواودة نبأ تعليق ابنها الإضراب المفتوح عن الطعام الأهازيج التي تعبر عن فرحتها الكبيرة بانتصار خليل على السجان "الإسرائيلي".

وكان عواودة علق الإضراب بعد 111 يوما عقب وعودات بالإفراج عنه نكثت تل أبيب بها وجددت اعتقاله الإداري، ما دفع الأسير لاستئناف إضرابه رغم تدهور وضعه الصحي.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراء تلجأ له إسرائيل لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

ويذكر أن نحو 650 معتقل إداريّ يقبعون في السجون الإسرائيلية بينهم ثلاثة قاصرين، وأسيرتين وهما شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، علما أنه ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت تل أبيب أكثر من 900 أمر اعتقال إداري.