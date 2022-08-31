بالفيديو شاهد| أول رسالة للأسير خليل عواودة بعد انتزاعه النصر من السجان..!

أكد الأسير خليل عواودة، أن انتصار المؤزر على السجان "الإسرائيلي" هو امتداد لسلسة الانتصارات العظيمة التي حققها عظماء وشرفاء هذا الشعب.

وقال عواودة في أول تعليق له، مساء اليوم الأربعاء، عقب صدور قرار بالإفراج: "إنني أمتن وأشكر وأوجه كل الشكر لكل من أزارني، وكل من ساندي، وكل من وقف معي وكل من دعا لي، شكرًا لكم"

إليكم نص رسالة الأسير عواودة

شعبنا الفلسطيني العظيم أحرار وشرفاء العالم

من فضل الله تعالي وكرمه جاء خبر الفرج اليوم بحيث يتم الافراج عني بإذن الله في 2/10، وسأبقى في المستشفى للعلاج إلى أن أسترد عافيتي وأستطيع الوقوف والمشي، "وقد أحسن بي إذ اخرجني من السجن".

إن هذا النصر المؤزر امتداد لسلسة الانتصارات العظيمة التي حققها عظماء وشرفاء هذا الشعب.

إنني أمتن وأشكر وأوجه كل الشكر لكل من أزارني، وكل من ساندي، وكل من وقف معي وكل من دعا لي، شكرًا لكم.