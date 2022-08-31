قاسم: انجاز الأسير خليل العواودة يؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا

بعث الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، مساء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، بالتحية إلى الأسير البطل خليل العواودة الذي خاض معركة ضد السجان الصهيوني بأمعائه الخاوية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الأسرى في معاركهم المتواصلة ضد السجان الصهيوني.

وقال قاسم: إن هذه الإنجازات تؤكد صلابة الإرادة لدى أسرانا الأبطال، وأن كل بطش وعنجهية السجان الصهيوني تفشل في كل مرة في كسر إرادة أسرانا الأبطال.

وبيّن، أن هذا الإنجاز يأتي على مشارف معركة كبرى تخوضها الحركة الوطنية الأسيرة ضد سياسات ما يسمى بمصلحة السجون، والتي سيكون أحد أشكالها دخول ألف أسير إضرابا مفتوحا عن الطعام غداً.

وأكد، أن قضية الأسرى ستظل على رأس سلم أولويات المقاومة، والتي تعمل على الدوام لكسر القيد عنهم.

وأفادت مؤسسة "مهجة القدس"، مساء اليوم الخميس، بأن الأسير المجاهد خليل محمد عواودة علّق إضرابه المفتوح عن الطعام.

وأوضحت مهجة القدس في بيان مقتضب، أن تعليق الإضراب جاء بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.

وأكدت أن انتصار المجاهد خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته بعد خوضه إضرابًا بطوليًا يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

ودعت مهجة القدس، إلى ضرورة فضح ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني أمام العالم، جراء ما يتعرض له من اعتقالات تعسفية، تحت ما يسمى الاعتقال الإداري بدون توجيه أي إتهام.

كما دعت جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للوقوف أمام دولة الاحتلال الصهيوني، والضغط عليها لوقف هذا الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال.