محامية عواودة: الاتفاق يقضي بإبقاء الأسير خليل في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه

قالت أحلام حداد محامية الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة منذ 171 يوماً، مساء اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022: إن الاتفاق يقضي بإبقاء الأسير خليل في مستشفى "آساف هروفيه" حتى تعافيه.

يشار إلى أن الأسير خليل محمد عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م، وفق ما ورد عن مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى.

ويقبع عواودة حاليًا في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، ويواجه وضعًا صحيًا حرجًا.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا بحق عواودة قرارًا "بتجميد" اعتقاله الإداريّ، والذي لا يعني إنهاء اعتقاله، قبل أن يخضع اليوم أمام إرادته الصلبة ويحدّد موعدًا للإفراج عنه.