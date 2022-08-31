أسعار المحروقات الوقود في فلسطين شهر 9 سبتمبر 2022- أسعار السولار والبنزين والغاز في غزة والضفة شهر 9، تعد أسعار المحروقات والوقد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الفلسطينيون في جميع الأراضي المحتلة، لاسيما من يعلمون على الخط في توصيل المواطنين عبر مركباتهم إلى أماكنهم، أو أصحاب المولدات الكبيرة التي تستهلك كما كبيرا من البنزين أو الغاز، لذلك قبل مطلع كل شهر تنشر الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية نشرتها حول الأسعار الجديدة للمحروقات.

أسعار المحروقات في فلسطين شهر سبتمبر 2022

وحتى اللحظة لم تنشر الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية أسعار المحروقات للشهر المقبل، لكن الجميع يترقب أو يبحث من الآن عن، أسعار المحروقات الوقود في فلسطين شهر 9 سبتمبر 2022- أسعار السولار والبنزين والغاز في غزة والضفة شهر 9، فهذا الملف من أهم الملفات التي يبحث عنها الآلاف من الأشخاص لاسيما سائقو المركبات العمومي، وبدورنا نحن في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نرفق لكم، أسعار المحروقات في فلسطين شهر سبتمبر 2022، في حال تم نشرها من قبل وزارة المالية أو الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة أو الضفة المحتلة، إقرأ أيضا.. بعد خفض أسعارها في الضفة.. الحلو يوضح لـ"فلسطين اليوم “أسعار الوقود في قطاع غزة.





اسعار المحروقات في فلسطين لشهر 9/ 2022

ويبحث الآلاف من أبناء قطاع غزة والضفة المحتلة عن، اسعار المحروقات في فلسطين لشهر 9/ 2022، حيث يتوقع البعض انخفاض على أسعار المحروقات في قطاع غزة، وذلك نظرا لانخفاضه الشهر الماضي، بعد أن شهدنا ارتفاعا كبيرا عليه خلال الأشهر الماضي، نتيجة الحرب التي نشبت بين روسيا وأوكرانيا والتي لا تزال مستمرة حتى هذا التاريخ، وهو ما أدى إلى ارتفاع على أسعار السلع والمحروقات، وهذا الارتفاع الجنوني طال الأسواق الفلسطينية، وأصبح فوق القدرة الشرائية لمعظم المستهلكين.





أسعار المحروقات في غزة لشهر 9 2022

وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للبترول لم تنشر أسعار المحروقات لشهر سبتمبر 9 2022 المقبل، إلا أن الجميع يبحث من الآن عن سعر المحروقات، كون أسعار البنزين والسولار يهتم بها فئة السائقين العمومي، إذ إن ارتفاع سعر اللتر يؤثر بالسلب عليهم، لاسيما مع عدم إقرار سعر التوصيلة للمواطنين سواء الداخلية في ذات المحافظة أو الخارجية من محافظة إلى أخرى.







أسعار المحروقات لشهر أغسطس 8 2022 في غزة والضفة

أسعار المحروقات لشهر أغسطس 8 2022 في غزة والضفة، حسب إعلان هيئة البترول في وزارة المالية الشهر الماضي، شهدت أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس/ آب 2022، تخفيض سعر السولار بقيمة 31 أغورة للتر، ولتر البنزين 95 بقيمة 85 أغورة، وأوضحت الهيئة في نشرتها الشهرية أن سعر لتر "البنزين 95" في أغسطس 6.34 شيكل، بينما بلغ لتر "البنزين 98" بلغ 6.99 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ5.95 شيكل، وآنذاك أكدت الهيئة إبقاء أسعار الغاز كما كانت في شهر يوليو/ تموز كالتالي: أسطوانة الغاز 12 كيلوغرام بـ70 شيكلا، وأسطوانة الغاز 2.5 كلغم بـ15 شيكلا، وأسطوانة الغاز 5 كلغم 30 شيكلا، وأسطوانة الغاز 48 كلغم 280 شيكلا، ولكن فور نشر التسعيرة الجديدة لشهر سبتمبر سننشرها على الفور عبر موقعنا ونكون قد أرفقنا لكم، أسعار المحروقات الوقود في فلسطين شهر 9 سبتمبر 2022- أسعار السولار والبنزين والغاز في غزة والضفة شهر 9، في حال نشرها لتتعرفوا على الأسعار.

