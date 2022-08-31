ارتفاع عدد الأسرى الذين سيشرعون غداً بإضراب عن الطعام لـ 1200

ارتفع عدد أسرى الفوج الأول الذي سيخوض الاضراب الشامل عن الطعام غداً الخميس إلى ما يقارب من 1200 أسير في سجون الاحتلال.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، على ارتفاع عدد أسرى الفوج الأول الذي سيخوض الإضراب الشامل عن الطعام غداً الخميس إلى ما يقارب 1200 أسير، بعد انضمام مزيد من أسرى فتح في سجن رامون.

كما أكد مكتب إعلام الأسرى، أن الحركة الأسيرة تسلم إدارة السجون قوائم أسرى الفوج الأول المضربين عن الطعام، في تمام الساعة الخامسة من مساء غدٍ الخميس.

من جهتها، قلت وزارة الأسرى في غزة: إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة تنهي الترتيبات النهائية لدخول الدفعة الأولى والمكونة من ألف أسير من الفصائل كافة في إضراب مفتوح عن الطعام مع ساعات الصباح الأولى من يوم غدٍ الخميس.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 31/8/2022، معركتهم النضالية، فيما سيشرع نحو1200 أسير غداً في إضراب عن الطعام، من مختلف السجون والفصائل.

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ إدارة السّجون ما تزال على موقفها وترفض الاستجابة لمطالب الأسرى وأبرزها التراجع عن جملة الإجراءات التنكيلية التي تحاول فرضها على الأسرى، لفرض مزيد من عمليات السيطرة، والتي في جوهرها استهداف لمنجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسرى ومنذ تاريخ 22 أغسطس الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في شهر مارس الماضي، بعد أن عادت إدارة السّجون التلويح بفرض إجراءاتها، واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.