بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، يشهد الدوري الانجليزي اليوم السبت 27/8/2022م، مباريات عديدة عنوان بعضها الأثارة والقوة كون الفريقين ذات قوة من ناحية العناصر والجمهور، لذلك سنضع لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست، وذلك تماشيا مع عمليات البحث المكثفة والكبيرة التي تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها عن أفضل الروابط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر ويلا شوت، خاصة وأن التوقعات جميعها تشير إلى أن المباراة ستكون ذات قوة ومنافسة عالية بين الفريقين، كون الفريقين إظهار أنفسهم أمام الجماهير، وخاصة مانشستر سيتي الذي يريد اثبت احقيته على لقب الدوري لهذا العام 202/2023م، لذلك سنخصص هذه المقالة للتعرعلى تشيكل الفريقين والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست، وكذلك الروابط المتاحة لمشاهدة المباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست سواء كان عبر قناة بي ان سبورت أو موقع يلا شوت المتخصص في عرض المباريات.

مشاهدة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست

وكشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن نية الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إحداث تغيير مفاجئ في تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستقل السيتي نظيره نوتنجهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبريميرليج.



وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فإن جوارديولا سيبقي على مهاجمه النرويجي المتألق إيرلينج هالاند على مقاعد البدلاء، وسيدفع بالأرجنتيني جوليان ألفاريز من البداية.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل السيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إيدرسون



الدفاع: جوميز - دياز - ستونز - كانسيلو



الوسط: سيلفا - جندوجان - دي بروين



الهجوم: فودين - ألفاريز - محرز



ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نوتنجهام المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط.

الذهبي يصل إلى الأسيست رقم 89 🤩



5️⃣ أهداف متبقية لدي بروين ويصبح رقم 5️⃣ في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الممتاز 💪#السيتي pic.twitter.com/n2QhOxup3H — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 31, 2022

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر

وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، ويحتل حاليًا مانشستر سيتي المركز الثاني بعد آرسنال في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، حيث أن المباراة الوحيدة التي تعثر فيها هي أمام نيوكاسل، والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3، ويتطلع الفيلسوف اليوم للمضي قدمًا في بطولة الدوري الإنجليزي وحصد الثلاث نقاط أمام المتحدي هذا الموسم نادي نوتينغهام فورست، تشكيلة مان سيتي المتوقعة أمام نوتينغهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي تم الحديث عنها من قبل المواقع والمصادر الأوروبية، حيث قد يعتمد غوارديولا في مواجهة اليوم في الجولة الخامسة من البريميرليغ على خطة لعب 4-3-3، وسيدخل ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: إيدرسون

الدفاع: والكر – دياز – ستونز – كانسيلو

الوسط: دي بروين – غوندوغان – رودري

الهجوم: فودين – هالاند - محرز

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست اليوم

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتينغهام فورست

وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراته أمام نوتينغهام فورست بالتشكيل الآتي:" حراسة المرمى: إيدرسون، أما خط الدفاع: والكر – دياز – ستونز – كانسيلو، فيما خط الوسط: دي بروين – غوندوغان – رودري، وخط الهجوم: فودين – هالاند - محرز

مانشستر سيتي الآن

يستضيف المان سيتي نوتينجهام فورست على استاد الاتحاد لمواصلة النتائج الإيجابية في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثاني ب10 نقاط خلف المتصدر آرسنال بـ 12 نقطة.

سجل مانشستر سيتي خلال مشواره في الأربع جوالات السابقة 13 هدفاً ودخل مرماه 5 أهداف، مازال هدافه النرويج إيرلنج هالاند يعتلي صدارة هدافين المسابقة برصيد 6 أهداف.

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يمكنك مشاهدة الحلقة السادسة عبر CITY+ من هنا 👇👇https://t.co/O8JHRHmUY0

وعلى @recast_app

من هناhttps://t.co/KsEkvOPhtr#السيتيpic.twitter.com/bkim9C7fkz — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 31, 2022

مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست مباشرة

تنطلق المباراة الساعة 9:30 بتوقيت السعودية وفلسطين، و8:30 بتوقيت مصر والسودان.

وتنقل فضائياً على قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، beIN Sports 2 HD Premium بعليق "حفيظ دراجي" ، وجاءت تشكيل مان سيتي على النحو التالي : حراسة المرمى: إيدرسون، خط الدفاع: والكر - ستونز - دياز - كانسيلو، خط الوسط: سليفا - رودري - دي بروينه، خط الهجوم: جريليش - هالاند - محرز.





مان سيتي ضد نوتينغهام فورست

ونوضح لكم في مقالنا الذي جاء بعنوان بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، وأمس الثلاثاء، قال تقرير صحفي، إن مانشستر سيتي، اقترب من حسم خامس صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن السيتي سيحسم صفقة السويسري مانويل أكانجي، مدافع بوروسيا دورتموند، مقابل 17.5 مليون يورو، أي أقل بأربعة ملايين يورو مما دفعه دورتموند لبازل من أجل ضمه في عام 2018.



وأضافت الصحيفة، أن عقد أكانجي مع دورتموند، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع الفريق الألماني لقبول عرض مانشستر سيتي.



ولعب أكانجي 158 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند، وتوج معه بكأس ألمانيا في عام 2021، وكأس السوبر الألماني عام 2020، كما مثل منتخب بلاده في 41 مباراة دولية.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر اليوم

بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، ثقته الكاملة في مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي لم يلعب كثيرا في المباريات الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وانتقل ألفاريز إلى السيتي قادما من ريفر بليت، ويعتبره جوارديولا مهاجما بديلا للهداف النرويجي إيرلينج هالاند الذي تحول بسرعة البرق إلى نجم الفريق.



وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست مساء الأربعاء: "إنه متواضع جدا وإيجابي. كل جلسة تدريبية يقدم كل ما عنده، كان لديه التأثير في مرحلة ما قبل الموسم، يلعب الآن دقائق، وشارك في صناعة هدفين بالمباراة الأخيرة، لديه حس المشاركة في المواقف الصحيحة، الجميع يتحدث عن إيرلينج، لكنه استثنائي"، وسئل جوارديولا عن التأثير الذي يتركه قائد الفريق إلكاي جوندوجان، قائلا: "سنوات عديدة معًا، يكون التأثير دائمًا هو السلوك. خاصة هذا الموسم بدأ بشكل جيد حقًا. المباراة الأخيرة كانت هناك آلام في ساقه ولم نخاطر. كان يمكن أن يلعب. إنه مهم جدا في الأهداف والتمريرات الحاسمة".

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وأشاد جوارديولا بنجمه هالاند الذي سجل ثلاثية في المباراة الأخيرة: "الجميع يتحدث عنه كثيرا، نحن سعداء. آمل أن يشعر بالارتياح لوجوده هنا، لم تكن لدينا شكوك بشأنه، ما زال لديه هوامش للتحسن، ليكون لاعبا أفضل، ونعمل على ذلك".



ورفض جوارديولا التأكيد على ما إذا كان سيشرك هالاند أمام نوتنجهام فورست أم ألفاريز، مجيبا: "غدا سترى".



وكال جوارديولا المديح لنجم الفريق كيفن دي بروين الذي مرت 7 أعوام على انضمامه إلى مانشستر سيتي، وقال: "لقد كان صفقة جيدًا حقًا للسيتي، أدى ببراعة في سنوات عديدة منذ ذلك الحين".



وواصل: "في ألمانيا عانيت منه في مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج. أنا مسرور بكيفية أدائه في هذا الوقت".



وعما يجعل دي بروين مهما جدًا لمانشستر سيتي، ختم: "شغّل التلفاز، شاهد كيف يلعب لتعرف ما يميزه تمامًا، موهبته المذهلة وأخلاقيات العمل والتزامه مع زملائه في النادي. إنه نائب القائد، عليك أن تراقب ما يفعله".





القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست

تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام بشكل حصري عبر شبكة بي إن سبورتس التي تستحوذ على حقوق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تذاع أحداث المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports 2 HD Premium، ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي.

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بث مباشر مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق نوتينغهام فورست في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبدأ اليوم الأربعاء 31/8/2022.

ويتمتع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بشعبية مميزة في العالم العربي وخاصة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

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وتبدأ مباراة تشيلسي مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت فلسطين، 8:30 بتوقيت مصر.

وتبثها حصرًا قنوات بي إن سبورت، التي تملك حقوق بث الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، اضغط هنـــــــــــــا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر

جوارديولا يجيب: متى يبدأ ألفاريز على حساب هالاند في التشكيل الأساسي؟#السيتي pic.twitter.com/8sHT3qcXtw — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 30, 2022

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ويتطلع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك من أجل المنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي متفوقا على منافسه فريق ليفربول

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن هنـــــــــــا

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أنهى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الجدل الدائر حول أحد نجوم الفريق السماوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "برناردو سيلفا سيبقى في مانشستر سيتي".



وأضاف جوارديولا "لقد كنت واضحًا بشأن هذا الأمر، برناردو لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يقدم لنا العديد من الأشياء. إنه لاعب مهم للغاية، ويمكنه اللعب في 5 مراكز".



يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، ربطت برناردو سيلفا بالانتقال إلى صفوف برشلونة وباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وشارك اللاعب البرتغالي أساسيًا في آخر مباراتين لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن بدأ الموسم على مقاعد البدلاء، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر هنـــــــــــا

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