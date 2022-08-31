بالفيديو أمريكي يهرب من شرطي أثناء تفتيش سيارته

هرب شاب أمريكي من ضابط شرطة في ولاية فلوريدا، بعدما استوقفه الشرطي عند نقطة تفتيش.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر الضابط بعدما أوقف شابا يدعى ديلان مورغان، يبلغ من العمر 19 عاما.

وعندما سأله الضابط عما إذا كان بحوزته أي شيء، سلم كيسا من الماريغوانا، لكنه بعدها رفض الامتثال لتعليمات الضابط بإتاحة المجال له لتفتيش السيارة، وانطلق مسرعا رغم أن باب السيارة كان لا يزال مفتوحا.

تشبث الشرطي بالسيارة أثناء تحركها إلا أن الشاب أصر على مواصلة السير بسرعة حتى سقط الشرطي واستمرت السيارة في طريقها.