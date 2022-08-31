بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD، يلتقى مساء اليوم الأربعاء 31/8/2022م، العملاق الإنجليزي ليفربول، غريمه نيوكاسل يونايتد الفريق التي بات يوصف بالعنيد، وعينه على تحقيق الفوز واستكمال طريق الانتصارات والتي توجهه في مباراته الأخيرة والتي فاز بها بنتيجة 9/0في شباك منافسه لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023م، لذلك يسعى ليفربول لدخول أرضية الملعب وعينه على تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة طريق الفوز، لذلك قررنا أن نضع لكم متابعين الكرام في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر، وتشكيل الفريقين كذلك الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يلاشوت.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي

وفي مقالنا بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD، نوضح لكم بما علق يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي على أداء الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة بورنموث التي فاز بها الريدز بتسعة أهداف نظيفة.

ليفربول فاز السبت الماضي 9/0 أمام بورنموث، ولم يسجل محمد صلاح أو يصنع أي هدف، بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل، قال كلوب: "كانت هناك أدوار لـ محمد صلاح أمام بورنموث، يتبادل فيها المواقف مع لاعبين اثنين في الوسط، إذا كان إليوت أو هندرسون، كذلك أرنولد".

وأضاف: "يجب أن نكون أكثر مرونة.. في مواجهة بورنموث قدمنا أفضل أداء وسجلنا 9 أهداف، لأن التفاهم كان أسهل وسريع بين اللاعبين".

وأشار: "لا نتوقع أن نحقق نفس النتيجة مجددًا، ما أريد الاحتفاظ به هو الطريقة التي لعبنا بها، لقد فعلنا ذلك من قبل لكننا لم نسجل 9 أهداف".

وعن هدفه المفضل في مواجهة بورنموث: "كان هدف هارفي إليوت، لقد كان أكثر جمالًا، لأننا كنا قريبين من بعضنا البعض، وتناقلنا الكرة بهدوء وسلاسة لكي نصل إلى مرمى بورنموث"، بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي هنــــــــــا

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وفي مقالنا بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HDبعد الانتصار العريض لليفربول بنتيجة 9-0، على ضيفه بورنموث، بالدوري الإنجليزي الممتاز، لم تتراجع جماهير النادي بالمطالبة بلاعب وسط جديد، حتى أن منهم من وجه الرسالة لمالك النادي في الملعب.

وبعد انتهاء مباراة ليفربول بالنتيجة العريضة، ظهر مالك النادي، الأميركي جون هنري، وهو يتمشى سعيدا نحو غرفة الملابس، قبل أن يخاطبه أحد الجماهير.

وفي فيديو موثق للمشجع، قال الأخير: "جون هنري.. نريد لاعب وسط"، وكان الرد من المالك الشهير بالموافقة، رافعا إبهامه للمشجع.

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وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيوكاسل، قال كلوب: "كانت هناك أدوار لـ محمد صلاح أمام بورنموث، يتبادل فيها المواقف مع لاعبين اثنين في الوسط، إذا كان إليوت أو هندرسون، كذلك أرنولد".

وأضاف: "يجب أن نكون أكثر مرونة.. في مواجهة بورنموث قدمنا أفضل أداء وسجلنا 9 أهداف، لأن التفاهم كان أسهل وسريع بين اللاعبين".

وأشار: "لا نتوقع أن نحقق نفس النتيجة مجددًا، ما أريد الاحتفاظ به هو الطريقة التي لعبنا بها، لقد فعلنا ذلك من قبل لكننا لم نسجل 9 أهداف".

وعن هدفه المفضل في مواجهة بورنموث: "كان هدف هارفي إليوت، لقد كان أكثر جمالًا، لأننا كنا قريبين من بعضنا البعض، وتناقلنا الكرة بهدوء وسلاسة لكي نصل إلى مرمى بورنموث"، ليفربول ونيوكاسل بث مباشر هنــــــــــا

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مشاهده مباراة ليفربول و نيوكاسل يونايتد في بث مباشر

وفي مقالنا بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD، يستضيف ، ملعب « أنفيلد » ، مباراة فريقي ليفربول نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي .

وتذاع المباراة التي تجمع الفريقين عبر مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناه "beIN Sports"، بتعليق خليل البلوشي، وتبدأ المباراة الساعه التاسعه مساءآ بتوقيت مصر والعاشره بتوقيت السعوديه ، مشاهده مباراة ليفربول و نيوكاسل يونايتد في بث مباشر هنــــــــــــا

مباشرة مباراة ليفربول اليوم

آرسنال ضد أستون فيلا وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium بورنموث ضد وولفرهامبتون وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 2 مانشستر سيتي ضد نوتينغهام فورست وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وست هام يونايتد ضد توتنهام هوتسبير وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

مباراة ليفربول ونيوكاسل

استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام نيوكاسل، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبريميرليج، ويستهدف ليفربول مواصلة الانتصارات، بعد انتصاره العريض في الجولة الماضية على حساب بورنموث، بنتيجة 9-0، ليصعد للمرتبة 12 برصيد 5 نقاط.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فإن كلوب سيواصل الدفع بالثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ولويس دياز من البداية أمام نيوكاسل، على أمل تكرار ما حدث أمام بورنموث.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد، الوسط: هيندرسون - فابينيو - كارفاليو، الهجوم: دياز - فيرمينو - صلاح





مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن..بث مباشر

يلتقي فريق ليفربول مع نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وسيستقبل ليفربول نظيره نيوكاسل على ملعب "آنفيلد" وتلعب المباراة في إطار مواجهات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي.

ويأتي ليفربول من فوز عريض أمام بورنموث بعدما سحقه بتسعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية، أما نيوكاسل فقد تعادل إيجابيًا أمام ولفرهامبتون بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة ذاتها، ويحتل ليفربول المركز 12 برصيد 5 نقاط، ونيوكاسل يملك 6 نقاط في المركز العاشر.

تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD Premium، وbeIN 4K HDR.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD

وفي مقالنا بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD، وأمس الثلاثاء، أعلن نادي ليفربول رسميا، رحيل لاعبه الهولندي الشاب سيب فان دي بيرج، عن صفوف الفريق، والانتقال لصفوف شالكه.



وأوضح ليفربول في بيان رسمي أن دي بيرج انتقل لشالكه على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم الجاري، بينما وقع اللاعب الشاب على عقد طويل الأمد رفقة ليفربول، وتحدث المدير الرياضي لشالكه، روفين شرودر، عن انضمام دي بيرج للنادي الألماني، وقال: "نحن سعداء للغاية لأن سيب اختارنا على الرغم من المنافسة الكبيرة".



وأضاف: "معه اكتسبنا مدافعا مركزيا سريعا وقويا في المواجهات فردية، والذي سيضفي الحيوية على المنافسة في الفريق بالطريقة التي خططنا لها بعد رحيل مالك ثياو"، وانتقل ثياو، لصفوف ميلان، أمس الإثنين، في صفقة طويلة الأمد، وأتم: "نحن مقتنعون بأن لديه القدرة على سد الفجوة، وسوف يعزز هذا من قوة الخط الخلفي".

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فند تقرير صحفي التكهنات المحيطة بمستقبل الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، في ظل ارتباطه مؤخرا بالعودة إلى بلاده.



وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أفادت بتوصل ليفربول لاتفاق شفهي مع صاحب الـ19 عاما، لضمه في يناير/ كانون الثاني 2023.



رغم ذلك، نفى موقع "سبورت1" وجود أي اتفاق شفهي بين بيلينجهام وأي نادٍ آخر في الوقت الراهن، رغم اهتمام بعض الأندية الكبرى بضمه.

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وأكد المصدر ذاته اهتمام ريال مدريد وليفربول بضم الدولي الإنجليزي الشاب، إلا أنهما لم ينجحا حتى الآن في التوصل لأي اتفاق معه.



كما أشار إلى تواصل ليفربول مع ممثلي بيلينجهام مؤخرا، بمن فيهم والده، لمحاولة تمهيد انتقال اللاعب مستقبلا لملعب أنفيلد.



واعترف يورجن كلوب مدرب الريدز، بإعجابه بنجم دورتموند مؤخرا، حيث قال عنه "إنه ليس متاحا في سوق الانتقالات، وهذه هي المشكلة الوحيدة بالنسبة لنا".

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بين مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أنه لا يتوقع مستقبلا نتيجة عريضة أخرى، كتلك التي حققها فريقه أمام بورنموث (9-0) مساء السبت الماضي.



وكان ليفربول يحتاج بشدة للفوز على بورنموث، بعدما جمع نقطتين فقط من أول 3 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أحدا لم يتوقع انفجار الفريق هجوميا بهذه الطريقة.



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه مساء الأربعاء أمام نيوكاسل يونايتد: "كانت النتيجة غريبة. لا تحدث كثيرا. لقد قدمنا مباراة جيدة، كل شيء سار على ما يرام. الشبان ليسوا أغبياء، لن نتوقع نتيجة مرعبة مرة أخرى لأسباب واضحة. ما أريد الاحتفاظ به هو الطريقة التي لعبنا بها. لعبنا هكذا (من قبل) لكننا لم نسجل 9 أهداف".



وأضاف حول بعض الأمور التي يمكن تحسينها: "لقد رأيت مواقف حيث يقوم مو برفض العرضيات مع لاعبين اثنين في الوسط بوجود ترينت (ألكسندر أرنولد) و(جوردان) هندرسون، علينا أن نكون أكثر مرونة. يتعلق الأمر بوجود أجسام في منطقة الجزاء. كان هدفي المفضل هو هدف هارفي (إليوت)، كان جميلًا لأننا كنا قريبين ومتواصلين للرد بهذه السرعة".



وأشار كلوب إلى حفاظ الحارس أليسون بيكر، على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم، قائلا: "يريد الحصول على شباك نظيفة لكنه لم يكن يائسًا. لهذا كنت سعيدًا حقًا به. 5-0 في الشوط الأول، أحيانًا يتسلل الفريق الآخر لكن الشبان لم يدعوا ذلك يحدث. الشباك النظيفة لنا جميعًا. دعونا نواصل".

🤍مباراة اليوم 🖤



🗓 | نيوكاسل يونايتد X ليفربول

🏟 | أنفيلد

🏆 | Premier League "الجولة الخامسة"

🏁 | اندري مارينر

⏰ | 10:00 Pm بتوقيت مكة المكرمة

📺 | Bein Sport Premium 1

🎙 | خليل البلوشي @khalilalbalush1 #نيوكاسل #NUFC pic.twitter.com/zYb1qL5a3e — ‏ نيوكاسل يونايتد | NUFC Arabic (@newcastle_arabi) August 31, 2022

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر الشوط الثاني

وفي مقالنا بث مباشر..مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اليوم يلا شوت-مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مباشر الان HD، وسئل كلوب عن إمكانية ضم لاعب جديد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية مساء الخميس، فأجاب: "اقتربنا من اللحظة الأخيرة، لا أستطيع إعطاء اسم. إنه أمر صعب لأنه بالتأكيد هناك قلة على حق ولكن هناك مشاكل مختلفة في الأندية التي لا ترغب في البيع، هذا هو الحال".



وتابع: "ما يزال هناك متسع من الوقت ولكن عندما ينتهي الأمر، سواء وقع أحدهم معنا أم لا، فأنا سعيد حقًا لأن الأمر سينتهي ويمكننا فقط التركيز على الفريق الذي لدينا. سنواجه المواقف التي نمر بها معًا. مشجعونا نشيطون على وسائل التواصل الاجتماعي (حول هذا الأمر) لكن يجب أن يتوقفوا عن ذلك. لدينا فريق كرة قدم جيد".



وأشاد كلوب بمنافسه المقبل نيوكاسل قائلا: "إذا حصل إيدي هاو على الوقت، فأنا لست متأكدًا من أنهم بحاجة إلى فترة انتقال أخرى. نيوكاسل نادٍ عظيم. لديهم كل ما تحتاجه ليكونوا من أفضل ستة فرق".