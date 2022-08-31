الهيئة العليا لأسرى الجهاد: كل محاولات السجان "الإسرائيلي" بعزل أسرى الجهاد لن تنجح

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، اليوم الأربعاء، أن كل محاولات إدارة السجون المارقة بعزل أسرى الجهاد الإسلامي عن جسد الحركة الأسيرة لن تنجح في كسر إرادة الأسرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي نشرته مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه:" إن كل محاولات إدارة السجون المارقة بعزل أسرى الجهاد الإسلامي عن جسد الحركة الأسيرة من خلال منع أسرى الحركة من الخروج للفورة لليوم السابع وتحويل غرفهم إلى زنازين لن تنجح في كسر إرادة الأسرى أو النجاح في زرع بذور الفرقة بين مركبات الحركة الأسيرة".

وأضافت :" إننا لموحدون في مواجهة السجان وإننا لمنتصرون بإذن الله".

ولليوم السابع على التوالي الاحتلال يواصل عدوانه الشامل ضد أسرى الجهاد الإسلامي بإغلاق غرفهم، فقد أعلنت مهجة القدس أن إدارة سجون الاحتلال تواصل وفي إطار عدوانها الشامل على الحركة الأسيرة بإغلاق غرف أسرى الجهاد الإسلامي في السجون وتحرمهم من الخروج إلى الفورة نهائيًا.

وكانت إدارة سجن نفحة أغلقت غرف أسرى حركة الجهاد الاسلامي الخميس الماضي ، ومنعتهم من الخروج لساحة الفورة.

واقتحمت قوات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عدة أقسام في سجن النقب، بحسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وذكر نادي الأسير، في بيان، أن القوات المُقتحِمة أغلقت الغرف بالأقفال، وقطعت الكهرباء عن الأسرى. وأضاف: "حالة من التوتر الشديد تسود السجن".

بدورها، قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن "حالة من الغليان تسود في أوساط الأسرى في سجن النقب، والذي يعد أكبر سجن إسرائيلي".

وأوضحت أن الأقسام المستهدفة تعود لمعتقلي حركة "الجهاد الإسلامي".

وبيّنت أن نحو 1400 أسير فلسطيني يتواجدون في سجن النقب.