بلدية غزة تدين تحريض الاحتلال ضدها وتدعو جميع الأطراف للتحرك ووقف الحصار على القطاع

أدانت بلدية غزة في تصريح صحفي" اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، تحريض قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضدها، وضد قطاع الخدمات المدنية، داعية جميع الأطراف الدولية والمحلية، للتحرك العاجل على فك الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاماً.

نص تصريح البلدية كما وصل "وكالة فلسطين اليوم" الإخبارية: -

إن بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، تحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتتعرض لتحديات متعددة داخلية وخارجية، وأهمها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عام، والذي تمنع من خلاله قوات الاحتلال ادخال العديد من اللوازم والمواد الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية، ومنها ما يلزم لخدمات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتشغيل المركبات والآليات اللازمة لنقل ومعالجة النفايات الصلبة، مما يهدد بمفاقمة الأوضاع الإنسانية والبيئية المتردية في قطاع غزة.

ترفض بلدية غزة التحريض ضدها وضد قطاع الخدمات المدنية، وتدعو جميع الأطراف دولياً وإقليميا ومحلياً لإدانة الحصار الإسرائيلي على غزة وتحريضه ضد قطاع البلديات، وإرغام الاحتلال على وقف الحصار والسماح بتوفير كل ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحية للسكان.

د. يحيى رشــــدي الســــراج

رئيــــــس بـلديـــــة غــــزة

الأربعاء الموافق 31 آب/أغسطس 2022