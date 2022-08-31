لماذا قدم الله الذكر على الأنثى في جريمة السرقة، في الساعات القليلة القادمة بات الناس يسأل عن جريمة السرقة ولماذا قدم الله سبحانه وتعالى الذكر على الأنثى في جريمة السرقة، حيث إن جريمة السرقة من الكبائر التي نهى الله عنها ورسوله الكريم، حتى إن حد السرقة في الإسلام قطع اليد، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم- بما معناه- بأن لو فاطمة ابنته سرقت لقطع يدها، وأقسم على ذلك، وهو دليل على كبر جرم جريمة السرقة، إذ لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يسامح شخصا تعدى وانتهك حقوق شخص آخر.

لماذا قدم الله الذكر على الأنثى في جريمة السرقة

ويتساءل الناس عن لماذا أقدم الله سبحانه وتعالى على تقديم الذكر على الأنثى في حد السرقة، حيث لاحظا أن الملايين من الناس تبحث عن، لماذا قدم الله الذكر على الأنثى في جريمة السرقة، ونرفق لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة على هذا السؤال الذي بات عدد كبير من الأشخاص حول العالم يتساءلون عنه، وسنرفق خلال هذه المقالة الجابة عن، لماذا قدم الله الذكر على الأنثى في جريمة السرقة، لتعم الفائدة بين الجميع، حيث أن السرقة من المحرّمات التي حرّمها علينا الله -سبحانه وتعالى- وجعل جزاءها في الدنيا والآخرة، حيثُ ما نجد أنّ جريمة السرقة غالبًا ما تكون مقترنة بالرجال الذكور أكثر من الإناث وحتّى في القرآن الكريم قدّم الذكر على الأنثى في السرقة، حيث قدم الله سبحانه وتعالى قدّم الذكر على الأنثى في توقيع حد السرقة في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[1]، وذلك لأنّ حب المال على الرّجال أغلب من حبّه على النّساء، و لأن الرجل يستخدم عقله أكثر من المرأة التي تحكمها عواطفها ، كما أن القوة الجسدية للرجل أكبر من المرأة ، و لذلك هو أكثر قدرة على السرقة بالعقل و القوة الجسدية.

أما في السرقة فقد قدم الله السارق على السارقة لأنه أعظم جرما!!! (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما....) — أبو تُراب (@abo_trab_) August 23, 2022

أسلوب التقديم والتأخير أحد الأساليب الذي يستخدمه القرآن الكريم، وفق ما يقتضي المقام، ومن الشواهد على ذلك، قوله تعالى: {الزانية والزاني} قدم الزانية على الزاني؛ لكونه أقبح منها لحيائها، وقوله تعالى: {والسارق والسارقة}، قدم السارق على السارقة؛ لكونه منه أقبح؛ لكونه أقدر على الكسب. — د. زيد بن فرج الخريصي🇸🇦 (@ZRRR8) May 31, 2018

ما هي عقوبة السارق والسارقة

ويحرص المسلمون على البحث عن، ما هي عقوبة السارق والسارقة، حيث لقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بتوقيع حد السرقة سواءً على الرجل (الذكر) أو المرأة (الأنثى) عند السرقة، وأخذ المال بغير حق وإظهار الفساد في الأرض بقطع أيدي السارقين، وقد جاء ذلك مبينًا في قوله تعالى: {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}، فقد بيّن الله السبب بين الجريمة والعقوبة، حيث سبب قطع الأيدي هي السرقة التي اتصفا بها وقعوا في ذنبها، والعقوبة جاءت من جنس العمل كون اليد هي التي امتدت بالأخذ والسرقة فتكون العقوبة لها بالقطع.

(السارق والسارقة)

(الزانية والزاني)

قدم سبحانه السارق على السارقة لأن السرقة وقوعها من الرجل أغلب لأنه أجرأ عليها وأجلد وأخطر.

وقدم الزانية على الزاني لأن الزنى من المرأة أقبح، وجرمه أشنع، لما فيه من تلطيخ فراش الرجل، وفساد الأنساب، وإلحاق العار بالعشيرة، وفضيحة المرأة أعظم وأدوم — د. حسين الفيفي 🇸🇦 (@hussin1434) June 20, 2019

{وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا}.



بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنى بالزانية قبل الزاني؛ ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب؛ بدأ بهما في الموضعين.



تفسير القرطبي. — مجالس الفصحى (@al_fusha) June 14, 2018

قال تعالى:( الزانية والزاني ...).

وقال تعالى(والسارق والسارقة ...).



قدّم الزانية على الزاني لما للمرأة من دور إيجابي يفوق دور الرجل كما أن آثار الزنا ستظهر على المرأة لا الرجل.



وقدّم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر ولأنهم أجرأ وأخطر.



وجوه من الإعجاز القرآني/٣٣ — ظافر بن سعيد القرني (@G2rniAl) April 27, 2022

لماذا قدم الزانية على الزاني في القرآن

ويبحث المسلمون أيضا عن سبب، سبب تقديم الزانية على الزاني في القرآن الكريم، حيث يتساءلون عبر محركات البحث عن، لماذا قدم الزانية على الزاني في القرآن، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة"، وذلك لأنّ الأنثى (المرأة) هي من يمنح الرجل الضوء الأخضر في وقوع الزنا بينهما، فلو أنّها أوقفته عند حدّه لما تمادى في التحرش بها، وهي غالبًا من تجعله يلتفت إليها ويُفتن بها من خلال ملابسها غير الشرعية، ونظراتها غير السوية، وحركاتها غير الأخلاقية، وقد قدم الزانية على الزاني لأن المرأة هي من يبدأ بالفتنة وإثارة الرجل لذا حملها الله مسؤولية ذلك، ولكن جعل العقوبة متساوية بينهما، وبهذا نكون قد أجبنا عن سؤال، لماذا قدم الله الذكر على الأنثى في جريمة السرقة، وسؤال، لماذا قدم الزانية على الزاني في القرآن.