صرف مبلغ مالي لصفوة حفاظ كتاب الله.. "العمل الحكومي" بغزة تتخذ جملة قرارات مهمة

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، صرف مبلغ مالي عبر وزارة المالية، تكريما وتقديراً لصفوة حفاظ كتاب الله.

وأقرت اللجنة في مستهل جلستها الأسبوعية، البدء بالمرحلة الثانية من فتح وتعبيد امتداد شارع خليل الوزير -اللبابيدي-، وصولا لشارع صلاح الدين، بتمويل كريم من مؤسسة أمان ماليزيا.

وصادقت على إنشاء جسر عبور مشاة، على شارع صلاح الدين ضمن نفوذ بلدية القرارة، للتسهيل على المواطنين خاصة طلبة المدارس، والحد من الحوادث المرورية في المنطقة.

كما صادقت على مذكرة التفاهم بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة صندوق الزكاة الكويتي لمساعدة (1100) من الخريجين والطلبة لتحرير شهاداتهم الجامعية وتسديد الرسوم التراكمية في الجامعات، والتوصية بدراسة سبل توسيع شريحة المستفيدين.

كما صادقت على رزمة تسهيلات وتخفيضات، ضمن خطة تحسين الحالة المرورية، تشمل بعض رسوم التراخيص وآلية التعامل مع المخالفات المرورية.

وقررت تشكيل لجنة حكومية مختصة لمتابعة إجراءات تزويد آبار المياه ومحطات الصرف الصحي بخطوط كهرباء دائمة (24 ساعة)، لتسهيل توفير هذه الخدمات للمواطنين.

وأقرت خطة ضبط إقامة الحفلات العامة في الشوارع، وفق محددات تضمن الحد من تداعياتها السلبية، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع بداية العام القادم.

واعتمدت التوصية المقدمة من وزارة الزراعة، بتشكيل اللجنة المركزية لمتابعة معاصر الزيتون، للإشراف على عملها خلال موسم قطف وعصر الزيتون.

وأبدت الموافقة على تمديد خدمات استئجار مساحة بث قناة روافد التعليمية، كما اعتمدت الإطار العام لتعزيز تفاعل الدوائر الحكومية مع القضايا الوطنية.