محكمة الاحتلال ترفض الافراج عن القيادي السعدي بحجة استكمال الاجراءات القانونية بحقه

رفضت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، الإفراج عن الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بحجة استكمال الاجراءات القانونية بحقه.

وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إن محكمة عوفر الصهيونية قررت رفض الإفراج عن الأسير الشيخ بسام راغب السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي لحجج واهية، وقررت استمرار اعتقاله وتعين جلسة للنظر بالملف بتاريخ 13/09/2022م".

وقدّمت قوات الاحتلال "الإسرائيليّ"،الخميس الماضي، لائحة اتهام بحقّ القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، شملت ما أسمته سلطات الاحتلال بـ"التحريض على إسرائيل" و"الإرهاب"، بالإضافة إلى أن القيادي السعدي قام بانتحال شخصية أخرى، والانتماء لتنظيم أسمته بـ"محظور"، وتلقي أموال من عناصر في "الجهاد" من قطاع غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي السعدي من منزله بطريقة همجيه بعد الاعتداء عليه في ٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٢م، أصيب على اثرها بجراح مختلفة.