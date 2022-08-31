فيديو...سبب وقصة اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط-سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الخليجية خلال الساعات الماضية، غضبا على أحداث دار أيتام بمدينة خميس مشيط، الذي أحدث ولد حالة من الغضب الشديد لدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في السعودية، خاصة بعد انتشار عديد الفيديوهات التي توضح طريقة ضرب رجال الأمن في السعودية على فتيات خميس مشيط، لذلك وضعنا لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لنتعرف مع بعض على أخر تفاصيل حادثة دار أيتام بمدينة خميس مشيط ، وما هو موقف الأمن السعودي من ذلك وسبب الذي دفع الأمن لاقتحام دار أيتام بمدينة خميس مشيط والاعتداء على الفتيات، وذلك تماشياً مع عمليات البحث من قبل العديد من النشطاء التي تتسائل عن سبب الحادثة وسبب الاقتحام عبر محركات البحث قوقل وغيرها دار أيتام بمدينة خميس مشيط

سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط

وفتحت السلطات السعودية تحقيقا حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في دار أيتام بمدينة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتظهر المقاطع المتداولة بشكل واسع في السعودية، مجموعة من الرجال يرتدون زي الأمن، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.

قصة ايتام خميس مشيط

تداول مواطنون في المملكة العربية السعودية منشورا تم نسخه من تطبيق ”تيك توك“ يسرد تفاصيل عن سبب قيام رجال أمن باقتحام دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط، وكانت مقاطع متداولة عبر هاشتاغ #ايتام_خميس_مشيط في موقع التواصل ”تويتر“، قد أثارت جدلا بين مواطنين، وقال ناشطون إنها توثق الواقعة.

ولم يتم الكشف عن السبب من قبل الجهات المعنية حتى اللحظة، لكن المنشور المتداول ذكر تفاصيل _ لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها _ عن قيام مديرة دار الرعاية بتقديم شكوى للجهات الأمنية ضد فتيات الرعاية.

وبحسب المنشور، فإن فتيات دار الرعاية اكتشفن أن المديرة كانت تتعمد إخفاء الفرص الوظيفية والمكافآت وما كان يأتيهنّ من قبل المحسنين، ما دفعهن للقيام بتحطيم مكتب المديرة.

ما سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط

فيديو...سبب وقصة اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط-سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط، واستنكر نشطاء ومنظمات حقوقية واقعة الاعتداء على فتيات داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية، بينما عدد مستشار قانوني تحدثت معه "الحرة" المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن خلال الحادثة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار الأيتام بوجود رجال الأمن السعودي"، وهو ما أثار ضجة في الأوساط السعودية.

وبعد تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

جمعية أيتام خميس مشيط ويكيبيديا

قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/TR9hGiG2G6 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

لماذا تم الاعتداء على ايتام خميس مشيط

وأكدت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ فجر اليوم، أن السلطات بدأت بفتح تحقيق بشأن مقاطع #ايتام_خميس_مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص“.

فيديو: أحداث دار أيتام خميس مشيط في السعودية

فيديو...سبب وقصة اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط-سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط، وقالت إمارة منطقة عسير، في بيان لها "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص"، ويظهر الفيديو، مجموعة من الرجال الملثمين و عناصر ترتدي زي الأمن وهم يعتدون على مجموعة من الفتياتدار أيتام بخميس مشيط.

فيديو المتداولة للاعتداء على فتيات في دار أيتام بالسعودية

واستنكر نشطاء ومنظمات حقوقية واقعة الاعتداء على فتيات داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في السعودية، بينما عدد مستشار قانوني تحدثت معه "الحرة" المخالفات التي ارتكبها رجال الأمن خلال الحادثة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق "اقتحام دار الأيتام بوجود رجال الأمن السعودي"، وهو ما أثار ضجة في الأوساط السعودية

وبعد تداول مقاطع للواقعة، أصدر أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأربعاء، أمرا بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور حول الحادثة.

وقال بيان لإمارة عسير إن التوجيهات تضمنت التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

واستنكرت منظمة "داون" الحقوقية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الواقعة، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه تم الاعتداء على الفتيات وضربهن بسبب اعتصاماتهن للمطالبات بتحسين وضعهن داخل الدار، حسب ما نقلته عن شهود.

قصة أيتام خميس مشيط

فيديو...سبب وقصة اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط-سبب اقتحام دار رعاية أيتام خميس مشيط، واستنكر الكاتب الصحفي السعودي، محمد الشهراني، الواقعة، مؤكدا أنها "تخرج عن النظام وعن حقوق الإنسان التي كفلتها الأنظمة في السعودية".

وقال الشهراني إن هناك أنظمة للقبض والاشتباه وخاصة مع المشتبه فيه من النساء، مضيفا "ننتظر نتائج التحقيق".

من جانبه علق المحامي والباحث في العلاقات الدولية، محمود رفعت، على الواقعة، واصفا الفيديو بـ"المروع".

ونشر مقطع فيديو يوثق الواقعة، مستنكرا "هجوم عشرات رجال الأمن الذين استخدموا الصواعق الكهربائية لمجرد إضرابهن عن الطعام لتحسين ظروفهن المعيشية السيئة".